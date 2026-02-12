Бесплатные пригласительные билеты на псковский Сретенский бал стали доступны для получения

С сегодняшнего дня в Пскове началась выдача бесплатных пригласительных билетов на XI Сретенский бал. Получить их могут все желающие с 7 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Выдача билетов продлится до 20 февраля ежедневно с 10:00 до 19:00 по адресу: ул. Максима Горького, 15 (Молодёжный центр Пскова).

При получении необходимо лично заполнить регистрационный лист, указав фамилию, имя, отчество, возраст и номер телефона лиц, на чьё имя оформляются билеты. Один зарегистрированный посетитель может взять не более двух пригласительных, поэтому рекомендуется заранее уточнить данные тех, для кого резервируются билеты. Кроме того, стоит ознакомиться с дресс-кодом на оборотной стороне, который в обязательном порядке должны соблюдать все гости.

«Мы просим всех, кто планирует посетить мероприятие, ответственно отнестись к процедуре регистрации и внимательно ознакомиться с условиями, указанными не только на билете, но и в официальных источниках. Это поможет обеспечить чёткую организацию и хорошее настроение в день проведения бала», – отмечает организатор события Мария Каменская.

В случае изменения планов необходимо оперативно сообщить об этом через сообщения в сообществе Молодёжного центра и вернуть неиспользованные билеты. Количество пригласительных ограничено.

Напомним, псковский Сретенский бал пройдёт 21 февраля с 16:00 до 20:00 в СРП «Простория» при поддержке Росмолодёжи и Росмолодёжь.Гранты.