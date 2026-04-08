Псковский студент стал победителем всероссийского конкурса «Кларнетино»

Студент Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского‑Корсакова Арсений Зимин, стал лауреатом I степени VII Всероссийского конкурса‑фестиваля «Кларнетино». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс‑службе Министерства культуры по Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство культуры Псковской области

Фестиваль прошёл в Нижнем Новгороде и был посвящён памяти выдающегося музыканта Евгения Титова. В состязании приняли участие обучающиеся музыкальных школ, школ искусств и колледжей из большинства регионов России.

Высокое жюри, в состав которого вошли народные и заслуженные артисты РФ, а также ведущие мастера духового исполнительства, высоко оценило мастерство Арсения Зимина. Среди членов жюри были, в частности, концертмейстер группы кларнетов симфонического оркестра Мариинского театра Виктор Кулык и профессор кафедры деревянных духовых инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных Николай Мозговенко.

Арсений Зимин является артистом Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, участник эстрадно-джазового оркестра Псковской областной филармонии, неоднократно становился лауреатом конкурса «Юные дарования Псковщины».

