День органов внутренних дел на транспорте в России отмечают 18 февраля 

18 февраля в России отмечают День органов внутренних дел на транспорте, установленный приказом министра внутренних дел РФ № 81 от 8 февраля 2018 года.

Изначально этот профессиональный праздник сотрудников подразделения министерства внутренних дел РФ, отвечающих за обеспечение правопорядка на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта Российской Федерации («Главное управление на транспорте»), отмечался неофициально и назывался День образования транспортной полиции.

Историю основания и развития этой службы традиционно связывают с началом строительства в России железных дорог. Уже в 19 веке ее охраняли жандармы, а после революции 1917 года вопрос охраны встал еще острее. Эти задачи легли на плечи сотрудников милиции, которые следили за порядком не только на железной дороге и станциях, но и в городах. В то же время увеличение количества перевозок людей и грузов заставило советскую власть обратить на проблему охраны железных дорог более пристальное внимание.

В связи с чем, 18 февраля 1919 года был подписан декрет ВЦИК «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны». Этот декрет можно назвать первым документом, принятым на пути создания системы охраны железнодорожного транспорта. И хотя изначально транспортная милиция создавалась для охраны железных дорог, но корректировки в структуру службы вносила сама жизнь, и со временем она сформировалась в крепкую федеральную структуру.

Нужно подчеркнуть, что с самого начала своего существования это подразделение МВД имело в государстве особый статус — ведь его специалистам была доверена работа по обеспечению и охране правопорядка на водных, сухопутных и воздушных магистралях страны.

Ведь транспортный комплекс России – чрезвычайно важный и сложный механизм, требующий повышенного внимания со стороны правоохранительных органов. В оперативном обслуживании транспортной полиции тысячи километров железнодорожного полотна и водной глади, сотни вокзалов и грузовых станций, аэропорты и речные порты, расположенные во всех субъектах Российский Федерации.

Сегодня основными задачами сотрудников Главного управления на транспорте МВД являются вопросы безопасности пассажирских и грузовых перевозок, противодействие терроризму, распространению оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и наркотиков на всех видах транспорта: железнодорожном, воздушном, морском и речном, пишет calend.ru.

К тому же, после терактов последних лет, произошедших на различных видах транспорта, работа сотрудников данного управления стала еще более ответственной и опасной.

Важную роль в достижении поставленных целей играют и ветеранские организации. Ветераны передают свой опыт молодым сотрудникам, вдохновляют их своим примером, сохраняя лучшие традиции службы.

Сегодня в честь праздника всех сотрудников ведомства поздравляют высшие чины МВД. Организуются различные праздничные мероприятия и концерты, а особо отличившихся сотрудников награждают почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками.