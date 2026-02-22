 
Общество

Более 14 тысяч проб продукции исследовали в Псковской области

Качество питьевой воды и атмосферного воздуха в Псковской области остается стабильным. Радиационная обстановка удовлетворительная, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.   

Усилена работа по надзору за качеством и безопасностью пищи. В 2025 году отобрано и исследовано 14316 проб отечественной и импортной продукции. В Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП) размещено 88 уведомлений о выявлении пищевой продукции, несоответствующей требованиям.

Летняя оздоровительная кампания проведена успешно. В 134 организациях отдыха и оздоровления поправили здоровье 12889 детей. Выраженный оздоровительный эффект получили 93,7% детей. Случаев массовых отравлений, групповых инфекционных заболеваний не допущено.

В 2024-2025 учебном году проверочные мероприятия управления проведены на 231 пищеблоке общеобразовательных учреждений. Доля школьников, охваченных горячим питанием увеличилась до 86,8%.

В 2025 году проведено 2322 профилактических мероприятия в отношении контролируемых лиц по вопросам защиты прав потребителей, что на 27% больше, чем в предыдущем. 

Количество поданных исковых заявлений осталось на уровне предыдущего года и составляет 30 исков, при этом удовлетворенных – 100%.

Сумма взысканных в пользу потребителей денежных средств составила более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

