Онлайн-трансляция с камер Pskov.line отключена по указу губернатора

Онлайн-трансляция с камер Pskov.line временно отключена, данная информация размещена на сайте.
Отметим, что данный указ, в частности, регламентирует запрет в Псковской области публикаций и распространение в средствах массовой информации, в информационно-коммуникационной сети «Интернет» фото- и видеоматериалов, сообщений, информации, касающейся применения и последствий применения на территории региона беспилотных летательных аппаратов, включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место нахождения (падения), запуска, траекторию полета, определить места атаки и факт поражения объектов, характер нанесенных атакой БПЛА повреждений.