Онлайн-трансляция с камер Pskov.line отключена по указу губернатора

Онлайн-трансляция с камер Pskov.line временно отключена, данная информация размещена на сайте. 

«Уважаемые пользователи! Публичный доступ к трансляциям с городских камер видеонаблюдения временно ограничен. Данная мера принята в целях исполнения требований указа губернатора Псковской области от 3 мая 2023 года № 82-УГ .Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание», - написано на сайте.

Отметим, что данный указ, в частности, регламентирует запрет в Псковской области публикаций и распространение в средствах массовой информации, в информационно-коммуникационной сети «Интернет» фото- и видеоматериалов, сообщений, информации, касающейся применения и последствий применения на территории региона беспилотных летательных аппаратов, включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место нахождения (падения), запуска, траекторию полета, определить места атаки и факт поражения объектов, характер нанесенных атакой БПЛА повреждений.

