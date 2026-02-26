Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Независимо от того, как медленно вы продвигаетесь, вы всё равно намного опережаете всех, кто не пытается»

Конфуций

Есть старая многократно проверенная практикой формула Высоцкого: «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». С тех пор прошло полвека, а формула работает безотказно. Особенно если посмотреть на текущую избирательную кампанию. Она вроде бы стартовала. Формально. Политические партии обозначили, что пойдут на выборы, дело, говорят, это важное, нужное и… Дальше мысль оборвалась. Почему, собственно, им это важно, удосужилась внятно сформулировать только «Единая Россия». Вот тут, вы уж меня простите, но к партии власти можно по-разному относиться, но нельзя отнять то, что она четко знает маневр, цели и задачи. Более того, у «ЕР» есть KPI, которые она каждый раз достигает.

Остальные, видимо, продолжают искать мотивацию и не могут найти. Выборы-2026 у них там, в лучшем случае, по регламенту и по календарному плану. Но если отвлечься от протоколов совещаний и выйти на улицу — ощущение такое, что кто-то забыл включить звук. Но разве есть, чему удивляться?

Бизнесу выборы не интересны. Это медицинский факт, который давно не требует социологического обоснования. Нет громких дискуссий в деловых кругах, нет публичных ставок на победителей и нервозности инвесторов, вложившихся в кампанию того или иного кандидата. Кладбищенская тишина. Предприниматели и так, в основном, были заняты выживанием, оптимизацией, импортозамещением, логистикой и ставкой Центробанка, а наступивший год только подкинул проблем. Политический сезон для них — примерно, как информация об убийстве наркобарона Эль Менчо и побоищах в штате Халиско — любопытно, но не имеет прикладного значения. Почему так? Раньше ведь бились, боролись за депутатские места, рвались во власть. А потому, что бизнес прагматичен. Как только участие в политике перестало давать профит, он перестал рваться в депутаты и интересоваться практической политикой.

Ярких публичных политиков с каждым новым созывом все меньше и меньше. Натурально вымирающий вид – скоро про таких будем рассказывать, как про динозавров, дескать были когда-то, но теперь уж только на иллюстрациях в энциклопедии. Да тут не надо за примерами далеко ходить. Достаточно вспомнить состав предыдущих областных собраний — фамилии, которые на слуху, можно пересчитать по пальцам одной руки. Причем часть этих пальцев уже складывается в кулак апатии. А некоторых депутатов, добросовестно отсидевших полный пятилетний срок в областном Собрании, не все знают в лицо. Такой вот диагноз публичности.

Система, похоже, не возражает. Главное — не отсвечивать. Не шуметь. Не создавать лишних информационных поводов. Бежать по дистанции в «пелотоне», не торопясь, аккуратно, без резкого старта и финишного рывка. Политический санаторий с пятизвездочным видом на стабильность.

Лет 15 назад в это время кампания уже набирала обороты. А теперь есть даже сомнения, наберет ли в принципе? Ни тебе острых межпартийных пикировок, ни вдумчивых идеологических схваток. Предвыборная повестка напоминает степь в безветренный день: трава есть, горизонт виден, движения — ноль. Доходит, порой, до смешного: на сегодняшнем «парламентском часе» по проблемам ЖКХ депутаты «партии власти» были активнее и выглядели более заинтересованными и погруженными в проблематику, чем депутаты оппозиции.

Олег Брячак, пожалуй, единственный, кто напомнил о себе. Тем, что вышел из гонки. Плюнул, похоже, на это дело. Но сам факт выхода — уже событие. В российских региональных кампаниях добровольный сход с дистанции, вообще-то, редкость. Кстати жаль, многим давно пора бы сойти – хотя бы напомнили о своем существовании. Брячак, надо отдать должное, умел и практиковал годные политические перформансы. Теперь и этого не будет. Сошел Олег Михайлович на берег без истерик и трагедий. Что ж, еще один маркер эпохи: даже амбициозные люди предпочитают не биться головой о политическую стену.

Более-менее признаки жизни подает ЛДПР. Лидер партии Леонид Слуцкий анонсировал скорый приезд в Псков. Молодец Антон Минаков, второй год подряд привозит в Псков своего партийного вождя. Событие, как-никак, федерального уровня. Партия хотя бы не сидит сложа руки, ищет своего избирателя, ставит понятную цель – окончательное свержение КПРФ со 2 места в партийной иерархии страны. Пусть эта цель, скорее, технологическая – согласитесь, абсолютному большинству россиян вообще по барабану, как распределятся места со второго по пятое. Но уж такие времена, замахиваться на что-то большее наивно, да и кто ж позволит.

Особняком стоит «Яблоко». Ему тяжелее остальных, партия старается действовать максимально аккуратно в своем политическом «прокрустовом ложе». Задачу тут, в сущности, проста — выжить и дойти до выборов.

Остальные катят по инерции. Думают, что ветер как-нибудь надует их паруса. Но увы — на этом море давно уже политический штиль и мертвая зыбь. Ни черта тут не надует, разве что поясницу.

КПРФ традиционно рассчитывает на ядерный электорат и ностальгический ресурс. Это реальный факт: коммунисты десятилетиями удерживают стабильный процент за счет устойчивой идеологической базы. Надеются выезжать на советской мифологии и коммунистическом некрополе до бесконечности.

«Справедливая Россия» делает ставку на популистские инициативы, искренне верит, что под лозунгом «давайте раздадим людям денег», смогут проскочить на флажке в Государственную Думу. Как эсеры пойдут без Олега Брячака на выборы в Псковской области, я, честно говоря, в душе не представляю. Может быть, Наталья Тудакова сможет привлечь ресурсы из неизвестных нам источников.

«Новые люди», видимо, думают, что они по-прежнему новые. Увы, девочки и мальчики, вы чутка состарились. Седина, морщины и неуместная перхоть по плечам. После того, как эпично слились с темы защиты мессенджера Telegram, многие «Новых людей» однозначно записали в когорту «старых пердунов» и «таких же, как все». И потом, 6 лет в политике – это уже не стартап, а взрослый организм. Пора перестать, образно говоря, ходить под себя и вылезать из розовых штанишек. Вместо этого «Новые» застряли в пубертатном периоде. Так можно незаметно проехать мимо парламентов, больших и малых.

Вот, мы раньше часто сокрушались: «На манеже все те же». Одни и те же лица, формальные и бессмысленные ротации. Главврача сменил другой главврач, учителя — учитель. Корпоративный обмен кадрами в креслах управленческой среды. А теперь и тех уж нет. Даже такой манеж на глазах пустеет.

История с самонизложением Олега Брячака — это симптом. Политик, как к нему ни относись, с опытом, ресурсами и узнаваемостью просто понял, что в нынешней конструкции смысла в участии немного. И спокойно ушел. Просто выключил свет и закрыл дверь.

Я не утверждаю, что предвыборная гонка должна напоминать цирк, как в США, или игру на выживание, как в каком-нибудь Эквадоре. Хотя, если честно, цирк — это хотя бы эмоции. Живые люди – с искренними улыбками или ужимками – но живые. У нас же я, прямо-таки, теряюсь в догадках… Возможно, баннеры и плакаты будут заочно конкурировать друг с другом, не вступая в прямой контакт. И если не запретят, значительная часть креатива будет создана нейросетями – а какой смысл напрягаться?

Уже сегодня политтехнологи активно используют ИИ для генерации визуала и текстов — это объективная и совершенно нормальная тенденция последних лет. И вот такой парадокс: на фоне общей скуки, нейросети – последняя надежда на хоть какой-то креатив. Они хотя бы способны генерировать свежие формулировки и, при правильной постановке задания, нестандартные ходы.

А может пора выбирать в парламенты алгоритмы? Они креативные, не устают, не обижаются на ерунду, не теряют интерес к происходящему.

Шутка юмора, конечно. Но в каждой шутке есть сухая статистика. Когда избирательная кампания из четкого общественного сигнала превращается в фоновый шум, это означает одно: мы где-то свернули не туда. Потом, когда придется идти обратно, будем себя ругать, что вовремя не остановились. А идти, боюсь, придется долго.

Впрочем, может, я сгущаю краски. Может, все самое интересное еще впереди. Просто пока барометр завис и молчит. И стрелка стоит на отметке «штиль». И это лишь затишье перед бурей.

Константин Калиниченко