Навстречу урнам-2026. На старт, внимание, марш!

В начале большого электорального цикла Псковская Лента Новостей объявляет о старте нового информационно-аналитического проекта «Навстречу урнам-2026».

Напомним, реализация таких масштабных и «долгоиграющих» проектов - наша многолетняя традиция. Вот уже полтора десятилетия ПЛН регулярно на всем протяжении важных избирательных марафонов в Псковской области отслеживает активность участников и помогает читателям лучше разобраться в сути происходящего. Безусловно, так будет и в этот раз, в год выборов депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.

Как и прежде в центре нашего внимания - партии и потенциальные кандидаты. Мы будем следить за их активностью, устраивать «разборы полетов», давать возможность высказаться представителям всех политических сил.

Кроме субъектов политического процесса, нас интересует то, как общество реагирует на выборы: считают ли люди их честными, открытыми и конкурентными.

Поэтому мы будем очень внимательно следить за активностью избирателей и общественных институтов, механизмами наблюдения за выборами, а также дадим оценку степени легитимности выборов. Учитывая, что один из ключевых вопросов всех последних кампаний - это явка, мы уделим этой теме пристальное внимание. По итогам голосования 18-20 сентября объективно проанализируем результаты и дадим весь расклад депутатских мандатов.

Таким образом, редакция сохраняет верность давней традиции, но вместе с тем мы идем дальше: у предвыборного проекта ПЛН в 2026-м будет ряд новшеств и особенностей. В чем они будут заключаться и с чем это связано?

1. Изучение эволюции выборов.

С тех пор, когда жители Псковской области впервые избирали депутатов Госдумы и регионального парламента, прошло почти 33 года. За этот продолжительный период не только сменилось несколько поколений парламентариев, но и сами выборы стали иными. Более того, за минувшую эпоху кардинально изменился институт российского парламента. И сейчас, образно говоря, нельзя мерить одной линейкой Государственную Думу 1990-х и Госдуму 2020-х годов - то же самое касается и региональных парламентов, в том числе Псковского областного Собрания.

Степень влияния парламентских институтов на власть и общество значительно снизилась.

За три десятилетия кардинально изменилось практически всё - начиная с мотивации кандидатов и депутатов (в 1990-е в парламенты шли с совершенно иными целями) и заканчивая весом депутатского мандата и влиянием народных избранников на процессы общественно-политической жизни - оно несопоставимо с тем, какое ныне способны оказывать депутаты.

В рамках проекта «Навстречу урнам-2026» мы постараемся проследить основные этапы эволюции избирательного процесса. Вместе с ветеранами региональной политики ответим на вопросы, какими были кампании в конце прошлого века и какими они стали в наше время? Насколько изменились степень субъектности и свободы депутатов, уровень конкуренции между ними на выборах и вес полученного мандата, если сравнивать региональный парламент 1990-х - начала 2000-х во главе с первым спикером Юрием Шматовым и нынешнее Собрание, в котором председательствует Александр Котов? С какими вызовами сталкивались народные избранники раньше, а с какими сталкиваются сейчас в условиях «новой политической реальности»? Ответы на эти и многие другие вопросы мы дадим, листая страницы электоральной истории и приглашая к разговору ведущих региональных политиков прошлого и настоящего.

2. Анализ вызовов и угроз

Разумеется, избирательные кампании 2026 года будут проходить не в вакууме. Так или иначе на них повлияет множество факторов общественно-политической и социально-экономической жизни в период продолжающейся специальной военной операции, переговоров и гибридной войны РФ с Западом. Куда качнется маятник общественных настроений в условиях, когда гайки продолжают закручивать, населению приходится затягивать пояса, а цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги растут так, что реагировать на это уже сейчас приходится первым лицам государства? Что будет происходить в многолетней битве холодильника с телевизором? Как общественные настроения отразятся на ходе и результатах избирательных кампаний, которые пройдут в новых правовых и информационных условиях? Всё это вопросы, на которые в настоящее время нет однозначных ответов - их вместе с экспертами мы будем искать в ближайшие месяцы.

3. Смотр партийных рядов и ресурсов

О современных выборах иногда не очень весело шутят: мол, это такая игра, в которой участвует много партий, но побеждает всегда одна - «Единая Россия», везде и всегда получающая квалифицированное большинство в законодательных органах власти. Почему так происходит? Что здесь имеет решающее значение - установленные властью правила игры, административный ресурс, поддержка населением курса президента Владимира Путина и «его партии», качества отобранных ЕР кандидатов, слабость оппозиции или, может быть, что-то иное? Сопоставимы ли возможности и ресурсы ЕР и других политических партий? Есть ли шансы у оппозиции?

Есть ли мотивация и потенция у оппозиционных лидеров? Насколько эффективно и честно они готовы бороться за депутатские мандаты?

Чтобы дать четкие ответы на эти вопросы, мы тщательно проанализируем весь спектр партийных ресурсов, начиная с их финансовых и организационных возможностей и заканчивая кадровой скамейкой псковских региональных отделений политобъединений.

4. Мониторинг избирательных кампаний

Начиная с июня этого года, когда выборам дадут официальный старт, корреспонденты и обозреватели ПЛН будут внимательно следить за всеми этапами избирательной гонки. Мы постараемся максимально оперативно и всесторонне информировать читателей о том, кого выдвинут партии, всех ли кандидатов зарегистрирует избирком, будут ли предприниматься попытки участников забега «торпедировать» конкурентов и снять их с выборов по суду, как будет организован процесс общественного наблюдения за выборами.

Мы обязательно проанализируем предвыборные программы партий и кандидатов, оценим выпущенные ими агитационно-пропагандистские материалы, заглянем в предвыборные кошельки участников забега.

Как всегда, Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM выступят в качестве организаторов предвыборных дебатов и круглых столов, предоставляя возможность высказаться представителям различных политических сил, участвующим в парламентских выборах.

5. Подведение итогов голосования

Начиная с пятницы, 18 сентября, журналисты ПЛН будут информировать читателей о ходе трехдневного голосования, фиксировать все значимые события на участках - будь то инциденты, курьезы, жалобы кандидатов на нарушения, если они, конечно, будут допущены. Мы обязательно пообщаемся с избирателями, членами комиссий и наблюдателями, опубликуем фоторепортажи и видеосюжеты, чтобы полно передать атмосферу голосования. А уже вечером, 20 сентября, когда избирательные участки будут закрыты и начнется подсчет голосов, мы постараемся как всегда максимально оперативно предоставить читателям информацию об итогах голосования и, как всегда, первыми назовем имена победителей этого многомесячного марафона. В дальнейшем вместе с политиками, экспертами, коллегами-журналистами дадим итоговый расклад, проанализируем тенденции и… обязательно удивим читателей. Впрочем, позвольте пока не раскрывать всех карт - скажем лишь, что для постоянных читателей Псковской Ленты Новостей и слушателей ПЛН FM на финише ожидают сюрпризы.

Выборы заканчиваются не в день голосования. И даже не тогда, когда официально подведены итоги. А лишь тогда, когда сформирован новый парламент и в нем распределены все ключевые позиции. Только тогда мы завершим наш проект.

Особенностью «Навстречу урнам-2026» станет и то, что он будет реализовываться параллельно и совместно с проектом «Политкухня». Цикл программ в прямом эфире радио ПЛН FM мы запустили, чтобы сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Считаем, это особенно важно перед очередным электоральным циклом.

В «клубе политических гурманов» уже прошел круглый стол с участием руководителей региональных отделений парламентских партий, состоялись большие обстоятельные разговоры с председателем областной Избирательной комиссии Игорем Соповым и секретарем регионального отделения «Единой России», действующим депутатом Госдумы от Псковской области Александром Козловским. Слушатели и читатели ПЛН из первых рук получили информацию о том, зачем нужны депутаты, насколько важна явка на выборах и в каком формате они будут проходить, кто может возглавить список партии власти и т.д. Впереди - новые программы и встречи.

Всё это в будущем, а сегодня мы объявляем о старте нового проекта. Уже в ближайшее время на страницах Псковской Ленты Новостей выйдет первый материал, посвященный темам избирательных кампаний. Как всегда, редакция выступает за прямой диалог с читателями и слушателями ПЛН FM. Мы призываем всех, кто интересуется региональной политикой, активно вносить свои предложения, каким темам, по вашему мнению, нам следовало бы посвятить публикации и кого из политиков пригласить на интервью. Мы будем очень благодарны за вашу помощь и участие в наших проектах. Оставайтесь с нами!

И помните: так внимательно следит за выборами и регулярно реализует серьезные информационно-аналитические проекты только ПЛН. Других таких общественно-политических СМИ в Псковской области больше нет.