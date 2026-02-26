 
Политика

Наталья Тудакова вернулась в Псковское областное Собрание депутатов

Мандат депутата Псковского областного Собрания, ставший вакантным после после ухода из Собрания Олега Брячака («Справедливая Россия»), официально передали Наталье Тудаковой на сессии Собрания 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

«За» проголосовали 22 депутата. Председатель Собрания Александр Котов вручил Наталье Тудаковой депутатское удостоверение.

Кандидатуру Натальи Тудаковой на пост депутата ранее согласовали на 140-м заседании Избирательной комиссии Псковской области. 

Наталья Тудакова родилась 29 июля 1979 года в городе Острове. 

4 декабря 2011 избрана депутатом Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва по единому избирательному округу от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия». Была членом комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

С 18 сентября 2016 по 30 сентября 2021 года – депутат Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по единому избирательному округу от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия». Была заместителем председателя комитета по труду и социальной политике.

Напомним, на 51-й сессии Псковского областного Собрания депутатов тайным голосованием было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата от «Справедливой России» Олега Брячака. Комментируя ситуацию, он заявил, что по незнанию совершил ошибку, открыв счет в иностранном банке, и готов понести ответственность. 

Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Брячак Олег Михайлович

Брячак Олег Михайлович

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» (2014-2026 гг.).

Тудакова Наталья Викторовна

Тудакова Наталья Викторовна

Руководитель АНО «Центр содействия переселению "Соотечественник"».

