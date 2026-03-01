Леонид Слуцкий предложил единый стандарт программы по оказанию помощи участникам СВО

Единый стандарт программы по оказанию помощи участникам СВО предложил председатель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий в рамках третьего форума «Плечом к плечу», который проходит в Пскове 1 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«ЛДПР предлагает объединить медицинскую социальную и психологическую помощь участникам СВО в единую систему сопровождения. Такая система уже работает в Москве, частично работает и в Пскове. Предлагаем расширить перечень ситуаций, которые дают бесплатную реабилитацию, включая ликвидацию последствий контузии, посттравматический синдром и другие психологические нарушения, которые не единичны. Их тысячи и тысячи в масштабе страны», - предложил Леонид Слуцкий.

Также он предложил дополнить уже действующую программу «Земский доктор» психотерапевтами, чтобы они могли на местах оказывать помощь участникам СВО.

«Сегодня мы считаем критически важным создать в России, в каждом федеральном округе, сеть специализированных центров. Это позволит обеспечить доступ к качественной помощи вне зависимости от региона проживания», - добавил Леонид Слуцкий. «Система, о которой я сейчас говорю, позволит решать задачи посттравматической психологической помощи уже в ближайшее время. Чтобы обеспечить равенство доступа к этим центрам, мы, ЛДПР, предлагаем единый норматив по обеспеченности регионов специалистами-реабилитологами».