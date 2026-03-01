 
Общество

Леонид Слуцкий предложил единый стандарт программы по оказанию помощи участникам СВО

0

Единый стандарт программы по оказанию помощи участникам СВО предложил председатель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий в рамках третьего форума «Плечом к плечу», который проходит в Пскове 1 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«ЛДПР предлагает объединить медицинскую социальную и психологическую помощь участникам СВО в единую систему сопровождения. Такая система уже работает в Москве, частично работает и в Пскове. Предлагаем расширить перечень ситуаций, которые дают бесплатную реабилитацию, включая ликвидацию последствий контузии, посттравматический синдром и другие психологические нарушения, которые не единичны. Их тысячи и тысячи в масштабе страны», - предложил Леонид Слуцкий. 

Также он предложил дополнить уже действующую программу «Земский доктор» психотерапевтами, чтобы они могли на местах оказывать помощь участникам СВО.

«Сегодня мы считаем критически важным создать в России, в каждом федеральном округе, сеть специализированных центров. Это позволит обеспечить доступ к качественной помощи вне зависимости от региона проживания», - добавил Леонид Слуцкий. «Система, о которой я сейчас говорю, позволит решать задачи посттравматической психологической помощи уже в ближайшее время. Чтобы обеспечить равенство доступа к этим центрам, мы, ЛДПР, предлагаем единый норматив по обеспеченности регионов специалистами-реабилитологами».

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026