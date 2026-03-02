Три приоритета работы Совета Федерации обозначила Наталья Мельникова

Три приоритетных направления работы Совета Федерации озвучила сенатор от Псковской области Наталья Мельникова в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Совет Федерации - это палата регионов, и мы рассматриваем очень много тем. Комплекс тем очень огромен, и, наверное, выделить топ-3 очень сложно. Говоря сегодня о специальной военной операции, я бы сказала, что она выходит за топ, потому что эта тема сегодня стоит во главе угла, это наш долг. Мы сегодня понимаем и отдаем дань уважения тем ребятам, безусловно, сегодня это наш приоритет именно с моральной точки зрения», – сказала Наталья Мельникова.

Следующим направлением, по мнению сенатора, является демографическая повестка, направленная на повышение рождаемости.

«Второй темой я бы выделила демографическую повестку. Сегодня она очень важная. Ни один регион не может существовать и развиваться, если мы не будем заниматься демографической повесткой. Вы знаете, что у нас создан Демографический совет при президенте, Валентина Ивановна (Матвиенко – председатель Совета Федерации – прим. ред.) является руководителем этого совета, и поэтому Совет Федерации как никогда участвует в разработке всех инструментов для повышения демографии в каждом регионе», – высказала свое мнение Наталья Мельникова.

По ее словам, важно, чтобы в регионе повышался престиж многодетных семей. Особое внимание уделяется студенческим семьям.

«В Псковской области мы рассматриваем и разрабатываем различные инструменты, которые необходимы. С одной стороны нужно повысить уровень рождаемости, с другой - снизить уровень смертности. Также сегодня важна поддержка многодетных семей, создание культа семьи, как чего-то престижного. Безусловно, очень важно, чтобы наша молодежь хотела создавать семью, а для этого мы должны создать комплекс мер, который мы рассматриваем в Совете Федерации. Это не одна мера, это комплекс мер, сопровождение студенческих семей, чтобы они оставались на Псковской земле», – добавила Наталья Мельникова.

Третьим приоритетом сенатор назвала комплексное развитие региона: как кадровое, так и экономическое.