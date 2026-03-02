 
Больше половины респондентов ПЛН высказались против запрета соцсетей для детей

Псковская Лента Новостей подвела итоги опроса среди читателей о том, стоит ли ограничивать доступ к социальным сетям для детей и подростков младше 16 лет. Мнения респондентов разделились, однако большинство участников выступили против запрета. В опросе приняли участие 179 человек.

Самой популярной стала точка зрения 39,7% участников, что вводить запреты бессмысленно — вместо этого необходимо прививать детям правила цифровой гигиены. Еще 25.7% респондентов сомневаются в эффективности ограничений. Они полагают, что дети все равно найдут способы обходить блокировки, что может привести к обратному эффекту. 

Полностью поддерживают идею запрета 22,9% респондентов. По их мнению, это поможет бороться с «гаджетоманией» и вернуть детей к живому общению. Еще 5% уверены в необходимости запрета из-за обилия в Сети рисков для «неокрепших умов». 

5.6% считают, что следить за детьми следует в первую очередь родителям и «это не забота государства». Наименьшее число голосов (1,1%) набрал вариант «Мне все равно».

Результаты опроса наглядно демонстрируют запрос общества не на всевозможные запреты, а на диалог и обучение безопасному поведению в Сети.

