Псковские профсоюзы почтили память воинов-десантников 6-й роты

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов совместно с председателями областных отраслевых профсоюзных организаций и сотрудниками аппарата Псковского облсовпрофа возложил цветы к памятнику воинам-десантникам 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

В марте 2000 года десантники псковской 6-й роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба* под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

«Профсоюзы России всегда были и будут со своей страной и Отечеством. Мы отдаем дань уважения и памяти тем, кто с честью выполнил свой долг. Эти герои отдали свои жизни за нас, за наш дом, за будущее наших детей. Мы не имеем права забывать их подвиг и жертвы. Честь и долг — это не просто слова, это те ценности, которые должны жить в наших сердцах. Мы обязаны помнить о том, что мирное небо над нами стало возможным благодаря мужеству и самоотверженности наших солдат. Чтить память героев, ратных подвигов — наш святой долг, в особенности сегодня, когда наша страна сражается на поле боя с нацисткой нечестью на Украине. Никто не забыт, ничто не забыто!» - отметил Игорь Иванов в своей речи.