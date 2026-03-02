Псковские профсоюзы почтили память воинов-десантников 6-й роты

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов совместно с председателями областных отраслевых профсоюзных организаций и сотрудниками аппарата Псковского облсовпрофа возложил цветы к памятнику воинам-десантникам 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.
Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф
В марте 2000 года десантники псковской 6-й роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба* под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
