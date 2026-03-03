 
Общество

Оштрафована хозяйка двух истощенных собак из печорской деревни Новые Бутырки

Двух истощенных собак изъяли у жительницы деревни Новые Бутырки Печорского округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области. Комитет по ветеринарии региона, рассмотрев материалы прокуратуры, привлек женщину к административной ответственности, назначив ей наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

Фото: приют «Лесопилка» / «ВКонтакте»

Печорская прокуратура провела проверку по факту ненадлежащего содержания домашних животных в деревне Новые Бутырки.

Установлено, что 27 января в МО МВД России «Печорский» поступило устное обращение о необходимости изъятия двух собак у местной жительницы. В ходе осмотра было выявлено, что животные находятся в критическом истощении и содержатся в условиях, не отвечающих допустимым нормам.

Собаки были незамедлительно изъяты и переданы зоозащитникам. В настоящее время они находятся под присмотром в приюте для животных «Лесопилка».

По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении владелицы животных дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.52 КоАП РФ (несоблюдение требований к содержанию животных).

