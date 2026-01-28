Две истощённые собаки изъяты у хозяйки в Печорах

В Печорах спасли двух собак, находившихся в тяжёлом состоянии из-за длительного голодания и отсутствия элементарного ухода. Об этом сообщили в группе приюта «Лесопилка» социальной сети «ВКонтакте».

Фото и видео: приют «Лесопилка» / «ВКонтакте»

Собаки были изъяты у хозяйки в ходе совместной операции с отделом полиции города.

«Без вины виноватые. Две замученные собаки — буквально за пять минут до смерти — спасены. Приют переполнен, но пройти мимо двух измученных голодом и холодом собак невозможно», — говорится в сообщении «Лесопилки».

Одна из собак — кане-корсо — страдает от обморожения, в том числе есть серьёзные повреждения яичек. У второго пса зафиксированы проблемы с опорно-двигательным аппаратом: он еле передвигает лапы. Сейчас животные находятся под круглосуточным наблюдением ветеринаров. Им назначено дробное калорийное питание, чтобы постепенно восстановить работу желудочно-кишечного тракта и общее состояние организма.

Администрация приюта вновь подняла вопрос о необходимости ужесточения законодательства по защите животных: «Когда, наконец, начнёт работать закон, запрещающий издевательства над животными? Когда люди, которые систематически причиняют страдания животным, будут реально наказываться?».