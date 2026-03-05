Причины, профилактику и лечение ожирения обсудят в пресс-центре ПЛН

Очередная пресс-конференция состоится сегодня, 5 марта, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM. На этот раз в центре нашего внимания будет ожирение: причины, профилактика и лечение данного заболевания. Тема выбрана не случайно — буквально накануне, 4 марта, отмечался Всемирный день борьбы с ожирением.

В интернете встречаются утверждения о том, что ожирение становится одной из главных проблем современного общества. Насколько обоснованы эти слова? Какова текущая статистика по ожирению среди жителей Псковской области? Есть ли тревожные тенденции за последние 3–5 лет? Какие факторы способствуют избыточному набору веса? Чем опасно ожирение? Какие в Псковском регионе реализуются программы по борьбе с ожирением? Насколько они доступны для обычных граждан? Как сохранять свой вес в пределах нормы?

На эти и другие вопросы ведущего и представителей СМИ ответят:

внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Псковской области Мария Отраднова

главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Псковской области Екатерина Астафьева.

Начало пресс-конференции в 16.00. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.