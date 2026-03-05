 
Общество

Экипаж подлодки «Великие Луки» подписал соглашение с городом

0

Торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между городом воинской славы и экипажем подводной лодки «Великие Луки» состоялась сегодня в городском краеведческом музее. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Видео здесь и фото далее: Николай Козловский / «ВКонтакте»

Участниками этого знаменательного события, помимо руководства Великих Лук, стали представители общественных объединений, ветеранских и патриотических организаций, а также активная молодежь города – юнармейцы, маргеловцы, кадеты.

Целью заключенного соглашения является установление партнерских отношений и долгосрочного сотрудничества между городом и командованием большой подводной лодки «Великие Луки» дважды Краснознаменного Балтийского флота Российской Федерации.

 

По словам Николая Козловского, основными направлениями сотрудничества станет разработка и реализация совместных проектов с целью сохранения и популяризации героической истории России, сохранения исторического наследия страны, развития программ исторического просвещения, а также организации героико-патриотического воспитания молодежи и создания с этой целью уголков боевой славы.

«Уверен, что такая работа станет системной, долгосрочной и принесет хорошие результаты. А подписанное сегодня соглашение будет служить укреплению обороноспособности Военно-морского флота и в целом, Российской Федерации», – резюмировал глава Великих Лук. 

Подводная лодка «Великие Луки» была спущена на воду 23 декабря 2022 года. Разработанная конструкторским бюро ОСК «Рубин», подводная лодка проекта 677 «Лада» воплощает новейшие достижения отечественного кораблестроения.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026