Капризы весны: На праздничные выходные в Псковскую область идет «ныряющий» циклон

Синоптики предупреждают о резком изменении погоды в Псковской области в предстоящие выходные. В ночь на 7 марта на Европейскую территорию России обрушится так называемый «ныряющий» циклон, который принесет с собой обильные снегопады и метели, сообщается в Telegram-канале «Метеодневник. Новости погоды».

Видео здесь и далее: «Метеодневник. Новости погоды» / Telegram

Безымянный циклон ворвется на континент уже в ночь на 7 марта, и, быстро пролетев через все Северо-Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа, улетит за Урал уже утром 8-го марта.

Сам циклон будет нести с собой конвективные и обложные снегопады и метели разной интенсивности в холодном секторе, а также затянет за себя Арктическую воздушную массу, которая, в виде полярного вторжения, обрушится на Приволжский и Уральский федеральные округа 8 марта с температурами до -30 градусов.

Напомним, всплеск рекордного тепла прогнозируется на Северо-Западе на вторую декаду марта.