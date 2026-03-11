Что делать, если ошиблись с номером телефона и перевели деньги не тому человеку, рассказали псковичам в Telegram-канале «Объясняем. Псковская область».

«Действуйте быстро. Часто банки проводят платёж не сразу и его можно отозвать в течение нескольких минут или даже часов», - отметили в канале.

В мобильных приложениях есть специальный сервис «Оспорить» или «Запросить возврат». О такой функции можно уточнить в поддержке банка.

«Если отозвать перевод самостоятельно не получается: Сделайте скрин операции, чтобы было видно номер, дату и время транзакции, сумму и реквизиты получателя. Позвоните или напишите по указанному номеру в переводе. Объясните ситуацию и вежливо попросите вернуть деньги обратно. Обратитесь в поддержку вашего банка — сообщите об ошибке и напишите заявление на возврат. Укажите ваш номер счёта, данные операции и причину её отмены. В банк получателя поступит соответствующий запрос. Если он согласится, вам вернут деньги. Направьте досудебную претензию получателю, если он отказывается возвращать средства добровольно. Её можно направить заказным письмом с уведомлением, по электронной почте или даже в мессенджере», - рассказали в канале.

В претензии необходимо указать обстоятельства ошибочного перевода, ссылаясь на статью 1102 ГК РФ, с требованием вернуть деньги в полном объёме в указанный срок (например, 10–14 дней) и предупредить об обращении в суд.

Если получатель игнорирует запрос вернуть деньги дольше 30 дней — можно подавать заявление о мошенничестве или взыскании средств в суд.