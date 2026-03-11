 
Общество

Что делать, если ошиблись с номером телефона и перевели деньги не тому человеку, рассказали псковичам

0

Что делать, если ошиблись с номером телефона и перевели деньги не тому человеку, рассказали псковичам в Telegram-канале «Объясняем. Псковская область».

«Действуйте быстро. Часто банки проводят платёж не сразу и его можно отозвать в течение нескольких минут или даже часов», - отметили в канале.

В мобильных приложениях есть специальный сервис «Оспорить» или «Запросить возврат». О такой функции можно уточнить в поддержке банка.

«Если отозвать перевод самостоятельно не получается: Сделайте скрин операции, чтобы было видно номер, дату и время транзакции, сумму и реквизиты получателя. Позвоните или напишите по указанному номеру в переводе. Объясните ситуацию и вежливо попросите вернуть деньги обратно. Обратитесь в поддержку вашего банка — сообщите об ошибке и напишите заявление на возврат. Укажите ваш номер счёта, данные операции и причину её отмены. В банк получателя поступит соответствующий запрос. Если он согласится, вам вернут деньги. Направьте досудебную претензию получателю, если он отказывается возвращать средства добровольно. Её можно направить заказным письмом с уведомлением, по электронной почте или даже в мессенджере», - рассказали в канале.

В претензии необходимо указать обстоятельства ошибочного перевода, ссылаясь на статью 1102 ГК РФ, с требованием вернуть деньги в полном объёме в указанный срок (например, 10–14 дней) и предупредить об обращении в суд.

Если получатель игнорирует запрос вернуть деньги дольше 30 дней — можно подавать заявление о мошенничестве или взыскании средств в суд.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026