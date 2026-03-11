 
Общество

План подготовки к пожароопасному сезону утвердили в Новоржевском округе

План подготовки Новоржевского муниципального округа к пожароопасному сезону утвердили сегодня, сообщается на странице главы округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Новоржевского муниципального округа стало важным этапом в подготовке к пожароопасному периоду. В ней приняли участие все заинтересованные службы, от чьей непосредственной работы будет зависеть ситуация. Совместно обсудили меры, направленные на борьбу с ландшафтными (природными) пожарами, защиту жизни и здоровья людей от пожаров, предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с весенними палами травы», - сообщила Любовь Трифонова.

В ходе заседания утвердили комплексный план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2026 года на территории Новоржевского муниципального округа, план совместных надзорно-профилактических мероприятий, выполняемых в период подготовки и прохождения пожароопасного сезона, а также план мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, на территории округа в 2026 году

«Сегодня, чтобы избежать ландшафтных пожаров, очень важно соблюдение жителями требований пожарной безопасности», - добавила глава округа.
