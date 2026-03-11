План подготовки к пожароопасному сезону утвердили в Новоржевском округе

План подготовки Новоржевского муниципального округа к пожароопасному сезону утвердили сегодня, сообщается на странице главы округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».
Фотографии: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»
В ходе заседания утвердили комплексный план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2026 года на территории Новоржевского муниципального округа, план совместных надзорно-профилактических мероприятий, выполняемых в период подготовки и прохождения пожароопасного сезона, а также план мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, на территории округа в 2026 году
