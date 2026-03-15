Андрей Маковский предложил переименовать региональный парламент в «Псковское вече»

Переименование Псковского областного Собрания в Законодательное Собрание Псковской области необходимо для приведения названия в соответствие с федеральными нормами, такое мнение высказал депутат областного Собрания, глава фракции «Новые люди» Андрей Маковский в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. Основной мотивацией он также назвал желание избавиться от лингвистических повторов и неточностей. Однако у Андрея Маковского есть и свой вариант для смены названия Собрания.

«Инициатива связана с федеральным законодательством и изменением наименований законодательных органов в соответствии с федеральными стандартами. В целом, наименование «Псковское областное Собрание депутатов», где используется слово «депутат», на мой взгляд, лингвистически некорректно. Это обсуждалось среди фракций, депутатов, были консультационные группы. Конечно же, я считаю, что принятое современное название «Законодательное Собрание региона» — это правильное решение, чтобы избежать использования слова «депутат» и исключить лингвистические повторы и неточности», - объяснил свою позицию Андрей Маковский.

Политик особо выделил значение исторического контекста, предлагая взять название «Псковское вече»: «Я предлагаю рассмотреть возможность возвращения названия «Псковское вече». Как кандидат политических наук, считаю, что должна сохраняться историческая преемственность, и это было бы правильно и интересно. Кроме того, экскурсия в «Псковское вече» могла бы привлечь туристов и подчеркнуть историческую преемственность региона. Думаю, в будущем мы к этому придём».

При этом сам процесс переименования, по убеждению Андрея Маковского, никак не отразится на повседневной жизни населения: «Подобные действия больше связаны с федеративной тенденцией и внутренней работой, это не отражается на быте граждан, как, в принципе, и любое переименование руководящего органа. Мы пережили девяностые, когда у нас формировалась страна после развала, и названия были немного лихорадочными. Сейчас просто идёт попытка унификации».

Вопрос о смене названия депутаты рассмотрят на ближайшей сессии Собрания.