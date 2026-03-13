Александр Котов: Название органа власти должно отражать его сущность

Предлагаем вашему вниманию интервью с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым. Накануне очередной сессии регионального парламента спикер рассказал Псковской Ленте Новостей о предварительной повестке заседания и внесенной межфракционной группой депутатов инициативе о переименовании законодательного органа.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

– Александр Алексеевич, в Псковском областном Собрании депутатов началась подготовка к очередной 53-й сессии. Что уже известно о повестке?

– Подготовка действительно идёт полным ходом: комитеты уже работают над проектами решений, эксперты анализируют поступившие материалы. Повестка ещё формируется, но уже сейчас понятно: депутаты рассмотрят вопросы, которые важны для каждого жителя области.

В рамках «парламентского часа» мы традиционно поднимаем темы, которые действительно волнуют людей. Сейчас на рассмотрении две депутатские инициативы. Первая касается доступной среды: поступает много обращений от жителей о необходимости безбарьерного доступа в школы, детские сады, поликлиники, жилые дома. Вторая посвящена развитию детско-юношеского и массового спорта в регионе. Какую из тем вынесем на дискуссию, окончательно определит Совет Собрания.

Кроме того, ожидается серьёзный пакет социальных законопроектов, инициаторами которых выступили губернатор Михаил Ведерников, прокуратура области и сами депутаты. Инициативы касаются поддержки разных групп населения, в том числе многодетных и малоимущих семей.

– Появилась информация, что среди вопросов может быть и переименование самого законодательного органа. Так ли это?

– Да, одна из инициатив действительно касается изменения названия Псковского областного Собрания депутатов. Инициатива исходит от межфракционной группы депутатов – это важно, потому что вопрос выходит за рамки партийных интересов. Под ней подписались более трети парламентариев, как и требует Устав области для внесения таких предложений.

– В чём суть предложения?

– Суть заключается в приведении наименования к единому федеральному стандарту. Сегодня у нас уже сложилась система: высшее должностное лицо – губернатор, исполнительный орган – правительство области. Логично, чтобы законодательный орган также имел название, которое чётко отражает его сущность – Законодательное Собрание Псковской области.

– Почему это важно?

– Это не просто вопрос переименования, это вопрос смыслов. Название должно давать понять: это не собрание депутатов «по интересам», а полноценный орган государственной власти, который принимает законы. Когда в названии есть ясное указание на основные полномочия – это укрепляет доверие, упрощает взаимодействие и делает систему прозрачнее.

– И что дальше?

– Если депутаты поддержат инициативу, начнётся процедура внесения изменений в Устав области и плавный переход к новому названию.

Беседовал Александр Савенко