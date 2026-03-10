 
Общество

Тала Нещадимова: Неделя порадует теплом, но впереди похолодание

0

На неделе ожидается хорошая, теплая погода, преимущественно без осадков, заявила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

По её словам, небольшие осадки возможны лишь в отдельные дни, и это будут незначительные дожди. Температура ночью составит от +3 до +8 градусов, днем ожидается максимум до +13 градусов.

Несмотря на теплоту холода могут вернуться. Специалист пояснила: «Это зависит от типа холодов, ведь даже в апреле бывает снег».

Синоптик предупредила, что не стоит забывать: март и апрель часто бывают холодными месяцами, поэтому неожиданное похолодание не должно вызывать удивления. Тала Нещадимова отметила, что после 17 марта вероятен возврат холодов.

Что касается смены шин на автомобилях, то Тала Нещадимова порекомендовала ориентироваться на регион передвижения и среднесуточную температуру воздуха. Переход к положительной температуре должен стать сигналом для автовладельцев сменить резину. Однако, как подчеркнула специалист, точный ответ дадут профессионалы, занимающиеся шинами и дорогами.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026