Тала Нещадимова: Неделя порадует теплом, но впереди похолодание

На неделе ожидается хорошая, теплая погода, преимущественно без осадков, заявила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

По её словам, небольшие осадки возможны лишь в отдельные дни, и это будут незначительные дожди. Температура ночью составит от +3 до +8 градусов, днем ожидается максимум до +13 градусов.

Несмотря на теплоту холода могут вернуться. Специалист пояснила: «Это зависит от типа холодов, ведь даже в апреле бывает снег».

Синоптик предупредила, что не стоит забывать: март и апрель часто бывают холодными месяцами, поэтому неожиданное похолодание не должно вызывать удивления. Тала Нещадимова отметила, что после 17 марта вероятен возврат холодов.

Что касается смены шин на автомобилях, то Тала Нещадимова порекомендовала ориентироваться на регион передвижения и среднесуточную температуру воздуха. Переход к положительной температуре должен стать сигналом для автовладельцев сменить резину. Однако, как подчеркнула специалист, точный ответ дадут профессионалы, занимающиеся шинами и дорогами.