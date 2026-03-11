Температура 10 марта в Псковской области установила новый исторический максимум

Абсолютную максимальную температуру зарегистрировали в Псковской области 10 марта — сразу же после предыдущего рекорда всего сутки назад, сообщила начальник псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Так, новая отметка составила +15,5 градуса Цельсия, превзойдя предыдущий абсолютный температурный максимум для 10 марта, установленный ещё в 2014 году. Тогда он составлял +14,7 градуса Цельсия.

Напомним, температурный рекорд в Псковской области установили и 9 марта.

Ранее начальник Псковского гидрометцентра сообщала, что несмотря на теплую погоду холод может вернуться.