Температура 13 марта в Псковской области обновила рекорд десятилетней давности

Абсолютный максимум температуры воздуха зафиксировали в Псковской области 13 марта, сообщила начальник псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Рекорд составил 14,7 градусов Цельсия.

По словам Талы Нещадимовой, это самое жаркое 13 марта впервые с 2007 года, когда температура достигала 13,4 градуса.

Напомним, 9 марта воздух прогрелся до +12,1 градуса, установив новый рекорд, превысив значение 2014 года, которое составляло +8,3 градуса.

10 марта столбик термометра достиг отметки +13,2 градуса, превзойдя показатель 2014 года — +9,5 градуса;