Температура 13 марта в Псковской области обновила рекорд десятилетней давности

Абсолютный максимум температуры воздуха зафиксировали в Псковской области 13 марта, сообщила начальник псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Рекорд составил 14,7 градусов Цельсия.
По словам Талы Нещадимовой, это самое жаркое 13 марта впервые с 2007 года, когда температура достигала 13,4 градуса.
Напомним, 9 марта воздух прогрелся до +12,1 градуса, установив новый рекорд, превысив значение 2014 года, которое составляло +8,3 градуса.
11 марта зафиксировали максимальное значение +13,8 градуса, превысив предыдущее достижение 2011 года — +10,4 градуса.
Несмотря на теплую весеннюю погоду, Тала Нещадимова ранее предупреждала жителей региона о возможном возвращении холодов.