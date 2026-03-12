 
Общество

Третий день подряд в Псковской области фиксируются температурные рекорды

Третий день подряд в Псковской области фиксируются новые максимальные температуры, сообщила Псковской Ленте Новостей начальник регионального гидрометцентра Тала Нещадимова.  

По данным синоптика, 11 марта столбик термометра поднялся до отметки +13,8 градуса. Это стало новым историческим максимумом для этого дня, превысив прежний показатель, зафиксированный в 2011 году. Тогда он составлял +10,4 градуса.  

Аналогичная ситуация наблюдалась и накануне: 9 и 10 марта установили рекордную температуру, обогнавшую предыдущие высшие точки 2014 года. 

Ранее начальник Псковского гидрометцентра сообщала, что несмотря на теплую погоду холод может вернуться.

