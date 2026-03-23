В Госдуме предложили официально опубликовать «белый список» сайтов

Депутаты Госдумы от фракции «Новые Люди» Александр Демин, Антон Ткачев и вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков предложили официально публиковать и регулярно обновлять «белые списки» интернет-ресурсов, доступ к которым гарантируется при введении ограничений мобильного интернета или специальных режимов связи. Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. 

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления обязательства по официальной публикации и регулярному обновлению открытых "белых списков" интернет-ресурсов, доступ к которым гарантируется при введении ограничений мобильного интернета или специальных режимов связи», - сказано в обращении.

По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит обеспечить предсказуемость регулирования и повысить прозрачность принимаемых мер, тогда как отсутствие прозрачности в вопросе «белых списков» сайтов, отмечают депутаты, создает правовую и организационную неопределенность, пишет РИА Новости.

«Это затрудняет планирование деятельности бизнеса, работу социальных и образовательных организаций, а также использование гражданами государственных услуг, банковских сервисов, медицинских порталов и иных социально значимых ресурсов», - уточнили они.

Парламентарии напомнили, что в настоящее время в ряде субъектов РФ периодически вводятся ограничения на работу мобильного интернета в рамках мер обеспечения безопасности и функционирования инфраструктуры связи.

