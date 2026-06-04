Назван повышающий риск инсульта привычный продукт

Употребление красного мяса может быть связано с небольшим, но статистически значимым повышением риска инсульта. К такому выводу пришли исследователи из Китая, проанализировав данные 15 крупных проспективных исследований с участием более 1,29 миллиона человек. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые изучили данные о питании и здоровье участников, зафиксировав более 26 тысяч случаев инсульта. В целом люди, потреблявшие больше красного мяса, сталкивались с инсультом на 5 процентов чаще по сравнению с теми, кто ел его реже. Хотя рост риска оказался умеренным, связь сохранялась после дополнительных проверок и корректировок данных.

Наиболее выраженный эффект наблюдался для переработанного красного мяса — колбас, сосисок, бекона и других подобных продуктов. В этой группе риск инсульта был выше на 12 процентов. Также связь оказалась сильнее для ишемического инсульта, который возникает из-за нарушения кровоснабжения мозга. Для непереработанного красного мяса и геморрагического инсульта убедительных доказательств повышения риска найдено не было, пишет «Лента.ру».

Авторы отмечают, что результаты не означают необходимость полного отказа от красного мяса. Однако они подтверждают рекомендации по ограничению переработанных мясных продуктов и поддерживают идею умеренного потребления красного мяса как одного из способов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.