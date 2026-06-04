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Назван секретный способ очистки смартфонов Samsung

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Смартфоны Samsung при редактировании фотографий делают резервные копии, которые способны занять все место в памяти устройства. Об этом сообщает издание How-To Geek.

Журналист портала Кори Гюнтер рассказал, что нашел секретный способ, который позволил ему удалить с телефона Samsung около 20 гигабайт мусора. Он сообщил, что при редактировании фотографий каждый девайс корейского бренда создает резервную копию снимка, чтобы пользователь имел возможность вернуться к изначальной версии изображения. Однако дубликаты снимков не удаляются, пишет «Лента.ру».

«Таким образом, если вы отредактировали 500 фотографий, то фактически получится 1000 больших файлов фотографий», — объяснил автор. Для удаления копий он посоветовал открыть настройки телефона и перейти в раздел «Уход за устройством», а после — подраздел «Хранилище». Затем нужно нажать на пункт «Версии (до редактирования)». Здесь можно увидеть все созданные телефоном копии фотографий.

«С помощью одной секретной настройки вы можете восстановить на свой телефон 5, 10, 20 гигабайт или больше свободного места», — заметил Кори Гюнтер. По его словам, функция дает возможность освободить место для большего количества фотографий, видео или приложений.

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