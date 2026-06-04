Назван секретный способ очистки смартфонов Samsung

Смартфоны Samsung при редактировании фотографий делают резервные копии, которые способны занять все место в памяти устройства. Об этом сообщает издание How-To Geek.
Журналист портала Кори Гюнтер рассказал, что нашел секретный способ, который позволил ему удалить с телефона Samsung около 20 гигабайт мусора. Он сообщил, что при редактировании фотографий каждый девайс корейского бренда создает резервную копию снимка, чтобы пользователь имел возможность вернуться к изначальной версии изображения. Однако дубликаты снимков не удаляются, пишет «Лента.ру».
«С помощью одной секретной настройки вы можете восстановить на свой телефон 5, 10, 20 гигабайт или больше свободного места», — заметил Кори Гюнтер. По его словам, функция дает возможность освободить место для большего количества фотографий, видео или приложений.