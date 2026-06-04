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Скончался псковский прокурор Валерий Петкевич

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Прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Псковской области Валерий Петкевич ушел из жизни 2 июня после продолжительной болезни, сообщили Псковской Ленте Новостей в надзорном органе региона.

Фото: прокуратура Псковской области

«Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Валерия Сигизмундовича. Разделяем с вами тяжесть этой невосполнимой утраты», - сказали в прокуратуре.

Валерий Петкевич посвятил службе в органах прокуратуры более 30 лет. С октября 1994 года он прошёл путь от следователя прокуратуры города Пскова до прокурора уголовно-судебного отдела. В разные годы он был старшим помощником прокурора города Пскова, заместителем Псковского природоохранного прокурора, заместителем прокурора Красногородского района.

С августа 2018 года и до последнего дня Валерий Петкевич поддерживал государственное обвинение по наиболее сложным и общественно значимым уголовным делам, в том числе по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Приговоры, постановленные с его участием, всегда отвечали требованиям закона.

За примерное исполнение служебных обязанностей Генеральным прокурором Российской Федерации он неоднократно был удостоен ведомственных наград. В декабре 2025 года приказом прокурора области его имя было занесено на Доску почёта прокуратуры Псковской области.

«В личном деле Валерия Петкевича отмечены его высокий профессионализм, инициатива и настойчивость. Коллеги и судейское сообщество запомнили его как человека с активной жизненной позицией, чувством долга, принципиальностью и твёрдостью характера. Вечная память о Валерии Сигизмундовиче сохранится в сердцах всех, кто его знал», - отметили в прокуратуре.

Прощание состоится 5 июня в 13:30 в храме Александра Невского в Пскове.

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