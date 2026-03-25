 
Общество

День работника культуры России отмечают 25 марта

0

День работника культуры отмечается в России ежегодно 25 марта. Этот профессиональный праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия установлен указом президента РФ № 1111 от 27 августа 2007 года.

О необходимости учреждения такого профессионального праздника весной 2007 года говорил Александр Соколов, занимавший тогда пост министра культуры РФ. Он пояснил, что мартовская дата была выбрана в связи с тем, что многие регионы отмечают собственный день работника культуры, также министр обратил внимание, что дату федерального Дня работника культуры необходимо «развести с другими профессиональными праздниками».

Ведь именно культура формирует самосознание человека и целых поколений, её развитие влияет на образование и эстетическое воспитание детей и молодежи, мотивирует созидание и творческий поиск. По мнению известного историка культуры Дмитрия Лихачева, культура является «главным смыслом и глобальной ценностью человеческой жизни», в ней кристаллизуется все то, чем живет человек, что волнует его в общественной и личной жизни, составляет содержание его идеалов, мыслей, чувств.

Культура России складывалась на протяжении многих веков. Объединив в себе уникальные традиции и достижения многих народов, сегодня она является богатейшим общенациональным достоянием, которое несет в себе мощный созидательный и гуманистический заряд, является одним из факторов развития общества. В культуре концентрируется историческая память и духовная энергия народа, и служить ей — особая, благородная и ответственная миссия, пишет calend.ru.

Благодаря работникам культуры, их уникальным качествам, таланту, энергии и большой любви к своему делу, миллионы людей имеют возможность любоваться произведениями живописи, скульптуры, литературы и кинематографии, слушать хорошую музыку, восхищаться драматическим и танцевальным искусством...

Поэтому не удивительно, что правительство страны уделяет большое внимание развитию культуры и искусства. Например, в рамках национального проекта «Культура» в российских регионах открываются новые музеи, театры, кинозалы, переоснащаются детские школы искусств, библиотеки и учреждения образования. Реализуется программа «Пушкинская карта», благодаря которой молодежи стали более доступными многие культурные мероприятия и произведения искусства, а проект «Цифровая культура» позволила миллионам граждан, живут в отдаленных и небольших населенных пунктах, онлайн посещать известные музеи, смотреть концерты и театральные постановки, слушать лекции.

Работниками же культуры называют профессионалов своего дела, занятых в культуре и искусстве, кинематографии, полиграфии, книгоиздании, средствах массовой информации, спорте, туризме. Работники культуры имеют свой профессиональный союз — Общероссийский профсоюз работников культуры. А в свой праздник лучших из них традиционно награждают государственными и ведомственными наградами.

В России уже установлены некоторые профессиональные праздники, связанные с культурой и искусством — День музеев, День российской печати, День российского кино, Общероссийский день библиотек, День артиста и другие.

Сегодня профессиональный праздник отмечают хранители и создатели культуры — сотрудники музеев и библиотек, деятели театров, концертных организаций, творческих коллективов и танцевальных студий, специалисты домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективы художественной самодеятельности. К своему празднику они, конечно же, традиционно организуют множество прекрасных культурных мероприятий, и получают поздравления от коллег, друзей и представителей власти и общественности за свой благородный труд.

Также по традиции, в канун Дня работника культуры в Московском Кремле проходит ежегодная церемония вручения премий президента РФ для молодых деятелей культуры и премий президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026