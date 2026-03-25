День работника культуры России отмечают 25 марта

День работника культуры отмечается в России ежегодно 25 марта. Этот профессиональный праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия установлен указом президента РФ № 1111 от 27 августа 2007 года.

О необходимости учреждения такого профессионального праздника весной 2007 года говорил Александр Соколов, занимавший тогда пост министра культуры РФ. Он пояснил, что мартовская дата была выбрана в связи с тем, что многие регионы отмечают собственный день работника культуры, также министр обратил внимание, что дату федерального Дня работника культуры необходимо «развести с другими профессиональными праздниками».

Ведь именно культура формирует самосознание человека и целых поколений, её развитие влияет на образование и эстетическое воспитание детей и молодежи, мотивирует созидание и творческий поиск. По мнению известного историка культуры Дмитрия Лихачева, культура является «главным смыслом и глобальной ценностью человеческой жизни», в ней кристаллизуется все то, чем живет человек, что волнует его в общественной и личной жизни, составляет содержание его идеалов, мыслей, чувств.

Культура России складывалась на протяжении многих веков. Объединив в себе уникальные традиции и достижения многих народов, сегодня она является богатейшим общенациональным достоянием, которое несет в себе мощный созидательный и гуманистический заряд, является одним из факторов развития общества. В культуре концентрируется историческая память и духовная энергия народа, и служить ей — особая, благородная и ответственная миссия, пишет calend.ru.

Благодаря работникам культуры, их уникальным качествам, таланту, энергии и большой любви к своему делу, миллионы людей имеют возможность любоваться произведениями живописи, скульптуры, литературы и кинематографии, слушать хорошую музыку, восхищаться драматическим и танцевальным искусством...

Поэтому не удивительно, что правительство страны уделяет большое внимание развитию культуры и искусства. Например, в рамках национального проекта «Культура» в российских регионах открываются новые музеи, театры, кинозалы, переоснащаются детские школы искусств, библиотеки и учреждения образования. Реализуется программа «Пушкинская карта», благодаря которой молодежи стали более доступными многие культурные мероприятия и произведения искусства, а проект «Цифровая культура» позволила миллионам граждан, живут в отдаленных и небольших населенных пунктах, онлайн посещать известные музеи, смотреть концерты и театральные постановки, слушать лекции.

Работниками же культуры называют профессионалов своего дела, занятых в культуре и искусстве, кинематографии, полиграфии, книгоиздании, средствах массовой информации, спорте, туризме. Работники культуры имеют свой профессиональный союз — Общероссийский профсоюз работников культуры. А в свой праздник лучших из них традиционно награждают государственными и ведомственными наградами.

В России уже установлены некоторые профессиональные праздники, связанные с культурой и искусством — День музеев, День российской печати, День российского кино, Общероссийский день библиотек, День артиста и другие.

Сегодня профессиональный праздник отмечают хранители и создатели культуры — сотрудники музеев и библиотек, деятели театров, концертных организаций, творческих коллективов и танцевальных студий, специалисты домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективы художественной самодеятельности. К своему празднику они, конечно же, традиционно организуют множество прекрасных культурных мероприятий, и получают поздравления от коллег, друзей и представителей власти и общественности за свой благородный труд.

Также по традиции, в канун Дня работника культуры в Московском Кремле проходит ежегодная церемония вручения премий президента РФ для молодых деятелей культуры и премий президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.