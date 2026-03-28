В России запретят экспорт бензина

Россия запретит экспорт бензина для производителей с 1 апреля, сообщило правительство по итогам совещания.

«Александр Новак поручил министерству энергетики подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года с целью стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка», — говорится в заявлении.

Сейчас в России действует запрет на экспорт бензина только для непроизводителей. Для крупных нефтяных компаний ограничения сняли в январе.

По словам Александра Новака, нефтяники подтвердили наличие достаточных запасов бензина и дизельного топлива, а также высокую загрузку нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения внутреннего спроса, пишет РИА Новости.

В конце 2025-го власти продлили до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей — трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее миллиона тонн топлива в год.