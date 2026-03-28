Неизвестные угнали грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat в Европе

Неизвестные  угнали грузовик, перевозивший крупную партию шоколадных батончиков KitKat. Об этом сообщает Agence France‑Presse (AFP) со ссылкой на пресс‑службу компании Nestle.

Фото: Hodim / Shutterstock

Грузовик следовал с завода в Италии в распределительный центр в Польше, когда его похитили во время транспортировки. В кузове находилось более 413 тысяч батончиков — это свыше 12 тонн шоколада. На текущий момент, как уточнили в компании, транспортное средство и его содержимое до сих пор не найдены.

Представитель Nestle прокомментировал ситуацию с долей иронии:

«Мы всегда призывали людей делать перерыв с KitKat (to have a break). Но, похоже, воры восприняли это послание слишком буквально и украли (made a break) более 12 тонн нашего шоколада».

В компании предупреждают, что кража может привести к следующим последствиям: дефициту KitKat в магазинах и попаданию украденного шоколада в неофициальные каналы продаж на европейских рынках.

Чтобы минимизировать риски, Nestle призывает покупателей проверять товар перед покупкой. Для этого достаточно отсканировать код на упаковке:

«Если будет обнаружено совпадение, сканер получит чёткие инструкции о том, как уведомить KitKat, которая затем надлежащим образом передаст доказательства», — говорится в сообщении компании.

