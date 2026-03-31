В Пскове стараются сделать, а не изобразить — Андрей Полосин

Значительные изменения в благоустройстве, инфраструктуре и общем состоянии городской среды Пскова отметил проректор Президентской академии Андрей Полосин, сравнив современный Псков с его состоянием в 1999 году. Впечатлениями от города он поделился в эфире радио ПЛН FM.

Гость студии рассказал, что не посещал Псков с 1999 года и при нынешнем визите обратил внимание на заметные перемены в городе.

«Вы можете себе представить… когда сейчас подъезжаешь к городу… ранняя весна… серенько… но въехали в город — очень много машин… уже в 7 утра есть затруднения на светофорах. Народ спешит. Значит, есть ему куда и зачем спешить», — отметил он.

Андрей Полосин подчеркнул, что город демонстрирует признаки активной хозяйственной деятельности. «Очень много вещей, которые говорят о том, что хозяйством занимаются, нет скопившейся пыли и грязи, постриженные деревья, выровненные, убранная территория», — сказал проректор Президентской академии.

Отдельно он отметил уровень городской инфраструктуры и сервиса: «Очень приличная гостиница, с понимающим персоналом. Стриженый газон весной — это большая редкость».

Сравнивая текущее состояние города с концом 1990-х годов, Андрей Полосин указал на улучшения в состоянии зданий и общественных пространств. Он заявил: «По сравнению с 1999 годом, видно и порядок, и что вкус есть у людей, которые формируют эти условия жизни».

По мнению гостя студии, в городе заметна реальная работа, а не её имитация. «Всегда видно, когда стараются изобразить, и когда стараются сделать. Вот в Пскове сейчас видно, что стараются сделать», — сказал он.

Также Андрей Полосин отметил открытость местных жителей и добавил: «Те, с кем удалось пообщаться, поразили своей свободой и готовностью даже сложные моменты обсуждать достаточно открыто».