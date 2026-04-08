 
Общество

Юрист назвал популярные мошеннические схемы в преддверии Дня космонавтики

0

Схемы с продажей поддельных билетов на экскурсии на космодромы, якобы деталей от космических кораблей и метеоритов, а также онлайн-курсов «подготовки космонавтов» наиболее популярны у мошенников в преддверии Дня космонавтики, рассказал юрист Иван Курбаков.

«Одна из самых распространенных схем – продажа поддельных билетов на экскурсии в закрытые космические объекты, такие как космодромы или центры управления полетами. Мошенники создают фальшивые сайты, предлагающие "уникальные туры" с посещением секретных объектов и встречей с космонавтами», - сказал член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России.

Юрист отметил, что популярна в преддверии праздника и другая афера - продажа «космических сувениров» и «уникальных артефактов». Мошенники предлагают купить якобы подлинные детали космических кораблей, метеориты с Луны или Марса, а также «сертифицированные» образцы лунного грунта. Однако в действительности это обычные земные минералы или подделки, выдаваемые за космические артефакты, пишет РИА Новости.

«Особенно изощренные аферисты создают поддельные сертификаты подлинности от якобы авторитетных научных организаций», - отметил юрист.

Кроме того, как подчеркнул Курбаков, особое место у аферистов занимают схемы с «образовательными» проектами ко Дню космонавтики - они предлагают платные онлайн-курсы «подготовки космонавтов» с выдачей фальшивых дипломов, а также «научные конференции» с участием якобы ведущих специалистов космической отрасли.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026