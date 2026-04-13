Способ снизить расходы на продукты до 30% назвал экономист

Планирование покупок и отказ от импульсивного потребления могут снизить расходы на продукты до 30% без изменения рациона. Об этом 13 апреля сообщил член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

«Когда еда занимает 39% бюджета, это становится ключевой точкой для оптимизации расходов. Значительная часть трат связана не столько с ростом цен, сколько с особенностями потребительского поведения. Многие покупатели приходят в магазин без четкого плана, что способствует увеличению числа импульсивных покупок», — отметил эксперт.

Эксперт добавил, что подобные траты усиливаются под влиянием психологических факторов, включая усталость, голод и маркетинговые приемы в торговых залах. В результате решения о покупке принимаются непосредственно у полки и часто оказываются нерациональными.

Отдельной проблемой остается высокий уровень пищевых отходов. По данным исследований, домохозяйства формируют большую часть таких отходов, что приводит к прямым финансовым потерям — приобретенные продукты не используются и выбрасываются.

Тумин подчеркнул, что одним из наиболее эффективных способов оптимизации расходов является планирование меню на неделю. Такой подход позволяет покупать только необходимые продукты и снижает риск их порчи.

Эксперт отметил, что наиболее результативными инструментами остаются составление списка покупок, использование уже имеющихся продуктов и разумный подход к акциям и оптовым закупкам. По его словам, приобретение товаров впрок оправдано только при условии их дальнейшего использования, пишут «Известия».

Он добавил, что при отсутствии планирования даже выгодные предложения могут привести к дополнительным расходам, поскольку часть продуктов в итоге не используется.