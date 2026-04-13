 
Общество

В Псковской области нашли опасного вредителя в импортных овощах

В Псковской области Россельхознадзор обнаружил западного цветочного трипса в импортной партии листовых овощей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Изображение: freepik

Инспектор управления Россельхознадзора проводил карантинный фитосанитарный контроль на складе временного хранения. Он проверял партию свежего шпината и руколы, которую вырастили в Республике Сербия.

В овощах инспектор нашёл живых насекомых, похожих на опасного карантинного вредителя. Специалисты Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердили, что в партии есть западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg). Этот вредитель представляет угрозу для большинства овощных культур.

Россельхознадзор запретил ввоз 4,3 тонны этих овощей в Россию. Собственник партии решил уничтожить шпинат и руколу.

