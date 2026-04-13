Ветеринар предупредила об опасных для питомцев растениях на даче

Ветеринар Таисия Ильина предупредила, что дачный участок, несмотря на кажущуюся безопасность, может представлять риск для животных. Она отметила, что многие привычные растения способны вызывать отравление или раздражение даже при случайном контакте, а питомцы часто пробуют их из любопытства или скуки.

Эксперт отметила, что особую опасность представляют лилии (особенно для кошек), тюльпаны, нарциссы и некоторые декоративные кустарники. Также нежелательны томатная ботва и листья картофеля. Она подчеркнула, что тяжесть последствий зависит от количества съеденного, а также от размера и состояния здоровья животного. При этом рассчитывать на «инстинкт» питомца не стоит — он не всегда защищает от опасных растений, пишут «Известия».

Таисия Ильина рекомендовала заранее продумать зонирование участка: ограничить доступ к потенциально опасным клумбам, выбирать безопасные растения для открытых зон и учитывать использование удобрений и химии. Она добавила, что важно наблюдать за поведением питомца и при необходимости корректировать среду, чтобы снизить риски.