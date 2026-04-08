Александр Козловский о блокировке Telegram: Я выступаю за безопасность

Проблемы с мобильной связью в сельской местности постепенно решаются, а неудобства, с которыми столкнулись жители крупных городов в ходе блокировки Telegram, связаны с вопросами безопасности государства. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Политкухня».

Парламентарий признал, что за последние несколько лет проблему с сотовой связью и интернетом в Псковской области полностью решить не удалось. Однако во многих населенных пунктах установлены вышки и оборудование, связь появилась. При этом жители сельской местности практически не жалуются на новые ограничения и блокировки.

«В неравных условиях находятся города и сельские населенные пункты. Тех проблем, с которыми сейчас сталкиваются горожане, в сельской местности нет, потому что там не было той качественной интернет-сети, которая есть в городах», — пояснил депутат.

По словам Александра Козловского, жалобы на замедление и блокировки звучат гораздо громче в крупных городах — таких как Москва и Санкт-Петербург. Депутат признал, что сам является активным пользователем мобильного интернета, много времени проводит в машине и сталкивается с неудобствами.

«Я все равно выступаю за безопасность. Да, это неудобно, но в принципе основные свои потребности — чтение новостей, отправка писем, решение рабочих вопросов — я могу выполнять», — отметил парламентарий.

Гость студии согласился, что кто-то тяжело переживает отсутствие возможности смотреть видеоролики в течение всего дня, как это было раньше. Однако рабочий процесс, по его словам, сегодня организовать можно.

Депутат провел параллель с пандемией коронавируса, когда общество переживало подобную «ломку»: «Это дело привычки. Отказываться от того, что вчера было доступно, очень тяжело. Человек прямо переболевает эти процессы. Помните, как мы болели пандемией? Первые дни, недели, месяцы — это была ломка, сознание переворачивалось».

Александр Козловский подчеркнул, что такие процессы гарантируют безопасность граждан.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания пройдут в сентябре 2026 года.