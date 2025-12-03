Псковcкая обл.
Общество

Нету интернету

11.12.2025 12:56|ПсковКомментариев: 0

Ровно полгода прошло с того момента, как псковичи оказались в пространстве пессимизированного мобильного интернета. Жители областной столицы и работающие в ней коммерсанты приспособились к трансформации цифрового пространства, а власти переформатируют привычные подходы. Что изменилось с начала деградации связи — в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры.

 

Без сигнала

Летом мобильный интернет псковичам отключили вдруг. Просто 11 июня все проснулись в мире, где больше невозможно пикнуть карточкой в овощном ларьке на углу, забрать заказ из пункта выдачи, посмотреть в приложении, где там едет автобус с нужным номером. Примеры перечислять можно бесконечно, деградация мобильного интернета отразилась на жизни буквально каждого — настолько прочно наш быт вплетен во всемирную паутину.

Опешившим жителям объявили, что мера требуется по соображениям безопасности, что многие истолковали как подавление беспилотной активности. Незадолго до того, 1 июня, у соседей по СЗФО в мурманском Оленегорске произошел резонансный случай с вылетом дронов из кузова фуры.

Судя по всему, пессимизация сигнала оказалась для властей в Псковской области если не сюрпризом, то безальтернативным фактом — без всякой предварительной подготовки ответственные лица очутились в той же реальности, что и население, и должны были отвечать на массу закономерно поступающих вопросов. Через несколько дней после угасания скорости интернет-соединения губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) напомнил, что правом регулировать сигнал мобильного интернета или мобильной связи наделены не только руководители субъектов РФ.

«Есть специальные службы – такие полномочия даны им президентом при наличии определённой оперативной информации, - отметил глава региона. - Защита людей и обеспечение сохранности критически важных объектов инфраструктуры всегда были и остаются нашим приоритетом – это выше личного комфорта и временных неудобств. Безопасность в наше время превыше всего, и пренебрегать ею точно не будем».

«Неопознанные летающие объекты» появляются в псковском небе с 2023 года: 27 мая два дрона-камикадзе атаковали международный нефтепровод, а в ночь на 30 августа дроны оказались в аэропорту.

С момента пессимизации беспилотники продолжают залетать в воздушное пространство Псковской области. О таких случаях губернатор Михаил Ведерников рассказывает через свой канал в отечественном мессенджере Max. Однако после 11 июня не происходили атаки на стратегические объекты, не было жертв и разрушений.

Тему деградации мобильного интернета Михаил Ведерников вновь поднял во время «Прямой линии» на ГТРК «Псков» 3 декабря:

«До сих пор очень много обращений по этому поводу приходит. Я еще раз хочу обратить внимание, что вопрос ограничения мобильной связи является исключительными полномочиями соответствующих федеральных служб. Региональная власть, к сожалению, не может никак на эти вещи повлиять. Тем не менее, мы провели большую работу по организации сетей Wi-Fi, где-то и по бесшовному переключению, если есть такая техническая возможность».

Глава региона напомнил, что мобильный интернет ограничен не везде, однако кое-где попросту не добивает сигнал, и привел в пример один из ТОСов, который на выигранные в конкурсе деньги поставил сотовую вышку, обеспечив округу связью и мобильным интернетом. Жителей приграничных районов он призвал переключить телефоны с автоматического на ручной режим поиска сети. Так абоненты перестанут ловить сигнал зарубежных вышек - с 10 ноября попавшие за границу сим-карты подвергаются суточной блокировке, или их владельцы должны проходить авторизацию.

На особом положении

Первая реакция жителей на начавшуюся летом пессимизацию укладывалась в диапазон от шока до удивления и гнева. Однако быстро наступило принятие и понимание: это надолго. В первую очередь, из-за особого положения региона, форпоста на границе со странами НАТО. Поэтому информация о том, что в других регионах бывает по-иному не вызывает у псковичей резкого протеста. Смотреть на опыт других регионов можно, но забывать не нужно, что живем мы в Псковской области, и следует отталкиваться от реалий на нашей земле. Ну и пусть в Петербурге все прекрасно работало до самого последнего времени — только несколько недель назад в Северной столице начались крупномасштабные сбои. Можно сделать вывод, что сначала технологию пессимизации обкатали в регионах помельче, теперь она получает более широкое распространение. А в прошлом месяце на главной странице «Дзена» (бывшие Яндекс.Новости) встык прошли две новости: «Число погибших в результате атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до трех» и «Мобильный интернет пропал в центре Ростова 25 ноября». Значит, раньше он там был. Несмотря на близость к зоне боевых действий крупный и экономически развитый Ростов не тревожили, насколько это возможно.

Нам говорят: нужно для безопасности. Надо — значит, надо. Однако официально не возбраняется продолжение жизни в привычном ритме, а в статье 7 Конституции записано: «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». То есть государство, развернутое лицом к человеку и его потребностям. В первой трети XXI века одна из основных потребностей — доступ к выходу в сеть. Рядовой обыватель этого не придумывал, он помимо своей воли ранее был помещен в такие условия, когда без интернета оказывается отсеченным от базовых элементов действительности.

Поэтому приходится приспосабливаться. Губернатор неоднократно ставил перед подчиненными задачу обеспечить население «государственным Wi-Fi», создав точки доступа со стабильным соединением, в том числе, в центре города, в аэропорту, на вокзалах и других объектах социальной инфраструктуры. С практической реализацией этого плана возникали технические сложности. Их на себя ощутила редакция Псковской Ленты Новостей в августе во время празднования 25-летия издания в парке Строителей, когда даже после авторизации через «Госуслуги» доступ в интернет с улицы при большом скоплении народа оказался весьма проблематичен.

Жители и сами наловчились устраивать себе на улицах города почти бесшовный выход в сеть. Здесь ты бывал в отделении банка, тут пил кофе, сюда заходил в библиотеку. Везде подключился, везде твое устройство помнит роутер и автоматически пускает в интернет. Уже и заходить никуда не надо, сигнал добивает до улицы.

Многим организациям, работающим с клиентами, пришлось экстренно тянуть оптоволокно. Не столько для удобства посетителей, сколько для элементарных расчетов с ними. Если раньше платежные терминалы работали от симок, то теперь требуется надежный провод. Часть горожан по тем же причинам впервые завела кабель в квартиру, раньше мобильного интернета вполне хватало для просмотра забавных видео на телефоне и заказов на маркетплейсах. Провайдеры этим немедленно воспользовались, безбожно задрав цену на услуги и, как отмечают пользователи, снизив качество. Произошла классическая ситуация: кому деградация мобильного интернета, а кому — мать родна. Ситуация с наживой единиц на неудобстве многих из-за принятия экстренных мер все еще требует выправления.

Есть вопросы и у представителей туротрасли. Те, с кем удалось обсудить ситуацию, не отрицают необходимости принятых мер. Но отмечают, что скомпенсированы они не в должной мере. На пути следования туристов точек доступа недостаточно, а информации об уже имеющихся почти нет. В мире скоростной передачи информации и тотального засилья соцсетей, то есть в мире, где увиденным и прожитым люди привыкли делиться мгновенно, где «не запостил, значит, не было» - столичные туристы на предстоящих праздниках рискуют остаться под сильным впечатлением.

В эти дни Псков наполняется визуалом с рождественской тематикой. Готовится раскрутка нового праздничного бренда «Псков — город Рождества». Фактически, стоит задача сделать Псков рождественской столицей страны. Личные посты гостей города в соцсетях — наилучший вид рекламы, сарафанное радио. «О, Наташка в Пскове была, глянь, какая красота! Давай тоже не следующих праздниках съездим». Как бы не вышло, что этого мощного канала продвижения Псков будет лишен.

Компенсируй это

Уровень дискомфорта отчасти снизился в сентябре, когда федеральное Минцифры выкатило список «белых сайтов» - ресурсов, доступ к которым остается открытым при подавлении интернета. Перечень не конечный, его уже дважды обновляли. В «Реестре социально значимых сервисов» есть службы такси, банки, СМИ и прочие «Госуслуги».

Недавно появилась информация, что Псковская область за ближайшие три года истратит на цифровую трансформацию 1,15 млрд рублей. Федералы одобрили соответствующую региональную программу. Она предполагает комплекс мер от внедрения искусственного интеллекта в госуправление до обеспечения педагогов планшетами. Планируется, что к 2028 году на 33% сократится количество отчетов на бумаге в госорганах, на 43% возрастет объем услуг связи в малочисленных населенных пунктах, на 38% увеличится количество учебных часов, направленных на повышение ИТ-грамотности. Работой в этом направлении по нацпроекту «Экономика данных» займется региональное управления цифрового развития и связи под руководством Виталия Рахманова.

«Сумма внушительная, работы предстоит много. Самое главное — результат, который получат люди», - на рабочей встрече в День информации 26 ноября настроил подчиненных Михаил Ведерников.

Так что не мобильным интернетом единым. Доступ к информации сохраняется, а технологии развиваются — пусть и путями, отличными от привычных. Такие уж времена.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
опрос
Ваше отношение к «эффекту Долиной»?
В опросе приняло участие 158 человек
Лента новостей
