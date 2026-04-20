29 псковичей написали Тотальный диктант на «отлично»

Псков двенадцатый раз присоединился к всемирной просветительской акции «Тотальный диктант» 18 апреля. На городских площадках текст написали 111 человек и, по предварительным данным, более четверти из них справились с задачей на «отлично», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

В этом году диктант писали в университете, библиотеках, центре туризма и творческих индустрий и других точках притяжения. Текст был посвящён детству Александра Пушкина, и команда молодёжной организации «Вечевой Орден» сделала всё возможное, чтобы в этом году Тотальный диктант в Пскове стал литературным.

Нам хотелось погрузить участников в атмосферу любимых книг, и на площадках можно было встретить персонажей произведений Александра Пушкина, Вениамина Каверина, Иосифа Бродского, Валентина Курбатова, а в одной из библиотек текст написали под диктовку княгини Ольги. – поделились организаторы.

 

Также в этом году диктант впервые написали читатели Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, а на одной из площадок прошла акция «Недиктант.Дети» для детей младшего и среднего школьного возраста. 

