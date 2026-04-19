«Наш мозг нас обманывает», - псковичам рассказали об оптических иллюзиях

Мастер-класс «Оптические иллюзии - как с нами «играет» наш мозг» провели 19 апреля в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Акваполис», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мастер-класс является частью образовательной программы «ПерельМания и ПерельМагия», которая увлекательно и доступно объясняет юной и не только аудитории о физике, математики, астрономии и логике с помощью научных игрушек, интерактивных книг и практических опытов.

Мастер-класс проводила Светлана Тишина, учитель физики из Москвы. Она наглядно показала, как мозг человека «обманывает» его: «Наш мозг всё ненужное отбрасывает. Мы мыслим стереотипно, а на самом деле всё не так, как по правде», - комментирует Светлана Тишина.

Учитель физики показала оптические иллюзии в книгах, провела эксперимент с «волшебной копилкой», в которой деньги исчезают, показала опыт с кольцом и цепочкой, объясняя, что магии в этом всём нет, а только физика: «Глаз - прибор хороший, но он этого не видит», - добавляет Светлана Тишина про опыт с кольцом и цепочкой.

 

Мастер-класс «Оптические иллюзии - как с нами «играет» наш мозг» стал частью программы XXI Международного книжного форума «Русский Запад», который проходит с 16 по 19 апреля в Пскове.

Псковская Лента Новостей выступает информационным партнёром форума «Русский запад»

