«Тотальный диктант» состоялся в Пскове. ФОТО

«Тотальный диктант» – ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка, – в двенадцатый раз прошла в Пскове сегодня, 18 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Анна Тягунова/ ПЛН

Участники написали одну из четырёх частей текста, созданного писателем, лауреатом премии «Большая книга» Алексеем Варламовым. Проверить свои знания смогли все желающий.

 

«Тотальный диктант» в Пскове традиционно проводит команда молодёжной организации «Вечевой Орден». Акция прошла на семи открытых площадках: в Центре туризма и творческих индустрий Пскова, в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова, в школе английского языка «Джозеф», в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени Вениамина Каверина, в Академии науки, творчества и психологии «София», в историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва и в главном корпусе Псковского государственного университета. Особенной площадкой стала Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих имени Александра Бологова.

Мероприятие стало частью программы XXI Международного книжного форума «Русский Запад», который проходит с 16 по 19 апреля в Пскове.

Псковская Лента Новостей выступает информационным партнёром форума «Русский Запад»

 

