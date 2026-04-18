«Тотальный диктант» состоялся в Пскове. ФОТО

«Тотальный диктант» – ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка, – в двенадцатый раз прошла в Пскове сегодня, 18 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участники написали одну из четырёх частей текста, созданного писателем, лауреатом премии «Большая книга» Алексеем Варламовым. Проверить свои знания смогли все желающий.

«Тотальный диктант» в Пскове традиционно проводит команда молодёжной организации «Вечевой Орден». Акция прошла на семи открытых площадках: в Центре туризма и творческих индустрий Пскова, в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова, в школе английского языка «Джозеф», в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени Вениамина Каверина, в Академии науки, творчества и психологии «София», в историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва и в главном корпусе Псковского государственного университета. Особенной площадкой стала Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих имени Александра Бологова.

Мероприятие стало частью программы XXI Международного книжного форума «Русский Запад», который проходит с 16 по 19 апреля в Пскове.

