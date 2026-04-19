 
Культура

«ПравильныеНЕправильные сказки» показали юным псковичам

Спектакль «ПравильныеНЕправильные сказки» в рамках XXI Международного книжного форума «Русский Запад» показали 19 апреля, в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Акваполис» (улица Кузбасской дивизии, дом 19), передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей



Театральная студия «За Псковой» представила спектакль, в основу которого легли произведения Андрея Усачёва. Почётный работник общего образования Российской Федерации Владислав Семёнов выступил в качестве режиссёра-поставновщика.

Мероприятие началось с благодарственной речи партнёрам, которые предоставили площадку для выступления.

Вступительное слово говорил постановщик спектакля Владислав Семёнов: «Площадка для нас новая, не очень театральный, но мы постараемся вас порадовать».

 

«Неправильные сказки» Андрея Усачёва можно назвать пародиями на известные детские сказки. Именно эта вольная интерпретация и легла в основу спектакля «ПравильныеНЕправильные сказки». В работе театральной студии можно было узнать мотивы таких сказок, как «Жил был у бабушки серенький козлик», «Теремок» и других.

В конце мероприятия аудитория получила приглашение посетить театральную студию «За Псковой» по адресу улица Текстильная, дом 3.

Спектакль «ПравильныеНЕправильные сказки» стал частью программы XXI Международного книжного форума «Русский Запад», который проходит с 16 по 19 апреля в Пскове.

Псковская Лента Новостей выступает информационным партнёром форума «Русский запад»

