Юрист назвала выход из ситуации, когда выплаты по кредитам стали непосильными

Молодые семьи берут ипотеку с надеждой, но жизнь вносит коррективы: увольнение, инвалидность, потеря дохода — и выплаты становятся непосильными. Юрист Мила Трусилина объяснила, что проблема невыплат по кредитам является достаточно острой в нашей стране. Именно по этой причине с 1 октября 2015 года законодательно закреплено право на инициацию банкротства со стороны.

По словам эксперта, в условиях сложной экономической ситуации, характеризующейся низкой покупательской способностью и невысокими зарплатами, люди вынуждены приобретать товары и услуги в кредит. В частности, что касается приобретения жилья, то немногие молодые семьи могут позволить себе такую покупку на заработанные ими деньги. При этом большинство потенциальных заемщиков изначально намерены надлежащим образом исполнять взятые на себя кредитные обязательства. Однако, как поясняет юрист, впоследствии заёмщик нередко сталкивается с самыми непредвиденными жизненными ситуациями: потеря трудоспособности, увольнение с работы, лишение источников дохода и многое другое. Естественно, в таких условиях должник не может возвращать деньги финансовой структуре, и у него возникает проблема с кредитами, что приводит к образованию долгов.

«Долги, как известно, «бьют» не только по финансовой сфере жизни человека, но и по всем остальным сферам: семья (ссоры, обиды, непонимание), разговоры в коллективе среди коллег, работа без отдыха, чтобы успевать гасить долги, отсутствие личностного роста и ресурсов на «просто жить», вздрагивание от звонков банков и коллекторов, вечные недосыпы и удары по здоровью и многое другое. Поэтому нахождение в долгах — это уже провал, однако выход из провала есть и называется он банкротство», — отметила Мила Трусилина.

Эксперт подчеркивает, что банкротство — выход из тяжелой ситуации, это действительно рабочий инструмент законного списания всех долгов, который работает. При этом банкротство — это формула выхода финансов из минуса в ноль, а из ноля в плюс, пишет RuNews24.ru.