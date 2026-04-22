Юрист назвала выход из ситуации, когда выплаты по кредитам стали непосильными

Молодые семьи берут ипотеку с надеждой, но жизнь вносит коррективы: увольнение, инвалидность, потеря дохода — и выплаты становятся непосильными. Юрист Мила Трусилина объяснила, что проблема невыплат по кредитам является достаточно острой в нашей стране. Именно по этой причине с 1 октября 2015 года законодательно закреплено право на инициацию банкротства со стороны.
По словам эксперта, в условиях сложной экономической ситуации, характеризующейся низкой покупательской способностью и невысокими зарплатами, люди вынуждены приобретать товары и услуги в кредит. В частности, что касается приобретения жилья, то немногие молодые семьи могут позволить себе такую покупку на заработанные ими деньги. При этом большинство потенциальных заемщиков изначально намерены надлежащим образом исполнять взятые на себя кредитные обязательства. Однако, как поясняет юрист, впоследствии заёмщик нередко сталкивается с самыми непредвиденными жизненными ситуациями: потеря трудоспособности, увольнение с работы, лишение источников дохода и многое другое. Естественно, в таких условиях должник не может возвращать деньги финансовой структуре, и у него возникает проблема с кредитами, что приводит к образованию долгов.
Эксперт подчеркивает, что банкротство — выход из тяжелой ситуации, это действительно рабочий инструмент законного списания всех долгов, который работает. При этом банкротство — это формула выхода финансов из минуса в ноль, а из ноля в плюс.