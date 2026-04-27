 
Общество

Юрист предупредил о штрафе за шашлык на даче

1

Гражданам за нарушение правил пожарной безопасности при жарке шашлыка на даче может грозить штраф вплоть до 15 тысяч рублей, а при пожаре - 50 тысяч рублей, рассказал юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

«За нарушение противопожарных норм и использование открытого огня или огневых устройств на территории садоводческих и дачных некоммерческих объединений, а также в жилых домах, предусмотрены штрафы: для граждан - от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей», - сказал он.

Согласно общим требованиям пожарной безопасности, мангал для шашлыка должен быть из негорючих материалов и установлен на специальной площадке в пяти метрах от построек. Кроме того, дрова, а также средства для тушения пожара граждане должны держать на расстоянии двух метров от огня, а сам процесс жарки обязательно контролировать, пишет РИА Новости.

При этом юрист добавил, что если по вине граждан произойдет пожар, который, например, причинит ущерб имуществу соседей, в особенности, если повлекло вред здоровью или жизни других граждан, то может последовать более серьезное наказание, вплоть до уголовной ответственности.

Курбаков подчеркнул, что жарить шашлык можно только в специально отведенных местах, строго соблюдая противопожарные и санитарные нормы.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026