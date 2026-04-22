Великие Луки присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

В преддверии Дня Победы в Великих Луках стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе администрации города.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Торжественное начало акции традиционно прошло на площади имени Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского. Волонтёры и активисты раздавали жителям города георгиевские ленты — символ воинской славы России — и напоминали о подвиге героев Великой Отечественной войны.

 

В этом году в акции участвуют волонтёры Победы, представители народной дружины, члены Ассоциации ветеранов СВО города Великие Луки и воспитанники клуба «Маргелов».

Акция «Георгиевская ленточка» проводится ежегодно с 2005 года по инициативе «РИА Новости» и «Студенческой общины». С 2022 года Георгиевская лента имеет законодательный статус — она защищена в Российской Федерации как символ воинской славы России.

