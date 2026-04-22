Круглый стол реготделения РВИО в Приказных палатах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Круглый стол Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества прошел сегодня в стенах Приказных палат Псковского кремля.

Известные псковские историки и общественные деятели зачитали свои доклады, касающиеся военной истории Псковщины. Также в рамках встречи произошла ротация членов Совета реготделения. В его состав вошли председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, председатель Великолукского местного отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Белюков и депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз.

Подробнее о мероприятии — в фоторепортаже Анны Тягуновой.