Штрафы за обман потребителей в России могут увеличить в 10 раз

В России предлагают ужесточить ответственность бизнеса за введение потребителей в заблуждение и увеличить штрафы в 10 раз. Такое предложение в правительство РФ направил комитет Совета Федерации (СФ) по регламенту по итогам заседания комиссии по мониторингу законодательства в сфере госконтроля, которое прошло с участием Минсельхоза, Минпромторга, Роспотребнадзора и других ведомств.

Речь идет о предоставлении недостоверной информации о свойствах товаров — например, когда продукция, заявленная как говяжья колбаса, фактически оказывается свиной, пишут «Известия».

В документе отмечается, что россияне всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда заявленные на упаковке или в документации характеристики продукции не соответствуют ее реальному физико-химическому и биологическому составу. Подобные случаи не только подрывают доверие к отечественным производителям, ритейлу и госинститутам, но и несут потенциальные — в том числе отложенные — риски для здоровья населения.

«Санкции за введение потребителей в заблуждение, установленные ст. 14.7 КоАП («Обман потребителей»), не пересматривались с 2014 года. С учетом накопленной инфляции в 130% за период с 2014 по 2025 год штрафы (от 100 тыс. до 500 тыс. рублей для юрлиц) фактически декриминализуют обман потребителя, делая их уплату более выгодной, чем соблюдение требований», — говорится в документе.

Сенаторы указывают на «острую необходимость кратного увеличения» санкций за введение потребителей в заблуждение и предоставление недостоверной информации о свойствах товаров, в том числе при оформлении деклараций соответствия продукции.

«Возможное увеличение штрафов за обман потребителей и скрытое изменение свойств продукции мы рассматриваем прежде всего как профилактическую меру, которая будет стимулировать бизнес воздерживаться от нарушений и вести себя добросовестно», — пояснил «Известиям» глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

