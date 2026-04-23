Поддержку меценатства, аттестацию экскурсоводов и гастрономический туризм обсудили на парламентском комитете депутаты Северо-Запада

Депутаты законодательных органов восьми регионов Северо-Запада встретились в Выборге для рассмотрения вопросов культурной политики и туризма – заседание постоянного профильного комитета ПАСЗР проходит под председательством вице-спикера псковского парламента Виктора Остренко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Традиционно рабочая повестка заседания сформирована на основе предложений регионов.

«Мы рассматриваем очень важные вопросы, которые касаются каждого субъекта нашей страны. Безусловно, в первую очередь, мы выносим на обсуждение проблематику Северо-Запада, но в дальнейшем видим, что поднятые темы актуальны для всех регионов. Именно поэтому с нашими инициативами мы обращаемся на федеральный уровень», - обозначил подход к межпарламентскому взаимодействию Виктор Остренко и предложил перейти к вопросам заседания.

По инициативе Законодательного Собрания Вологодской области подготовлен проект обращения Парламентской Ассоциации Северо-Запада России к министру культуры РФ Ольге Любимовой, где депутаты просят рассмотреть возможность разработки национального проекта в сфере сохранения объектов культурного наследия. Работы по сохранению памятников финансируются из федерального бюджета в рамках целевой программы «Культура России», но средства на их текущее содержание и охрану, а также на подготовку кадров в сфере реставрации, программой не предусмотрены. Понимая исключительную роль культурного наследия как важного ресурса социально-экономического развития страны и озвученную главой государства задачу, привести в порядок не менее тысячи памятников к 2030 году, члены комитета вынесли проект обращения на ближайшую конференцию ПАСЗР. В случае поддержки документа в Минкульт России будет направлена консолидированная позиция всех субъектов СЗФО.

Депутаты из Ленинградской области привлекли внимание коллег по парламентскому комитету к необходимости дополнительного регулирования отношений, связанных с оказанием услуг по сопровождению туристов. На территории России проходит множество туристических маршрутов, в том числе, десятки официальных экологических троп, сотни исторических локаций, а также пользующиеся популярностью национальные маршруты. Чтобы сопровождать туристов, инструктор должен обладать соответствующими компетенциями, однако требование об обязательной аттестации специалистов распространяется не на все категории маршрутов, что повышает риск несчастных случаев во время проведения экскурсий. Члены комитета договорились изучить информацию в своих регионах с целью выработки единой позиции и подготовки законодательной инициативы.

Ещё один вопрос заседания – введение в федеральное законодательство понятия «гастрономический туризм». В ходе его обсуждения депутаты отметили, что с развитием внутреннего въездного туризма и увеличением количества мест размещения, эта сфера становится важным источником пополнения региональных бюджетов. Законодательное регулирование гастрономического туризма позволит создать комплекс мер поддержки отрасли, привлечь инвесторов и предоставить налоговые льготы организующим гастротуры предпринимателям.

По предложению Виктора Остренко на парламентское обсуждение был вынесен вопрос установления государственного праздника Дня мецената и благотворителя в Российской Федерации. По частной инициативе день, популяризующий меценатство и благотворительность, отмечается в России с 2006 года, но этот праздник не имеет статуса государственного. Виктор Остренко подчеркнул, что ценности благотворительности и меценатства заложены глубоко в национальной культуре.

«Современная ситуация в российском обществе требует укрепления традиций поддержки социально значимых инициатив. Стремление государства поощрять активную гражданскую позицию проявляется в ряде мер, направленных на развитие добровольчества и социального предпринимательства. Однако признание важности роли благотворителей и меценатов остаётся недостаточно формализованным. Установление специального праздника позволит привлечь внимание общественности к значимости подобной деятельности, стимулируя большее участие граждан и организаций в благотворительных проектах», - аргументировал свою позицию Виктор Остренко и попросил коллег обсудить этот вопрос в регионах для возможной подготовки обращения на федеральный уровень.

В ходе парламентской встречи депутаты совместно с представителями исполнительных органов поделились опытом использования объектов культурного наследия в контексте соблюдения баланса между реставрацией и туристической адаптацией.