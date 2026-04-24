«Прессинг»: Компромат в СМИ, репутация в обществе, мнимая «заказуха»

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Прессинг». Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудят, должны ли журналисты опубличивать неприглядные факты о тех, кто не просто находится на бюджетном финансировании, но и влияет на его распределение.

Должно ли общество целиком располагать информацией обо всех сторонах деятельности таких персон? Или эта информация будет вредить полезным для общества же начинаниям? Ведущие отметят точку, когда слово «компромат» приобрело негативную окраску, порассуждают о влиянии репутации на карьеру и назовут причины, по которым журналистов обвиняют в публикации «заказных» материалов и подвергают обструкции, пока те просто делают свою работу.

Начало программы в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.